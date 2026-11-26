Bajo el concepto de “Ligereza visible, Huawei”, lanzó en México su nueva generación de audífonos denominada FreeBuds SE 5 MAX, la cual incorpora mejoras en sonido, natería, diseño y funcionalidad.

Frente a la generación anterior SE 4ANC, estos auriculares destacan por sus funciones impulsadas con sistemas de IA, su cancelación de ruido adaptativa y la nitidez del sonido en llamadas.

Su precio, en tiedas oficiales de la marca es de sólo $999 pesos, un precio bastante asequible y prometedor con respecto a todas las funciones que estos pequeños audífonos inalámbricos ofrecen.

De inicio los FreeBuds SE 5 MAX ofrecen una autonomía con una sola carga de hasta 80 horas con caja y de 10 horas en modo reproducción.

El secreto está en el estuche. Huawei lo equipó con una batería de alta densidad energética de 920 mAh. También aprovechó mejor su espacio interior: el volumen de la batería creció 64.5 %, mientras que el del estuche sólo aumentó 5 %. En otras palabras, más energía en prácticamente el mismo tamaño de bolsillo.

Respecto al rendimiento, la marca destaca que con sólo 10 minutos de corriente, los audífonos ofrecen cuatro horas de autonomía. Esto los hace ideales para quienes no acostumbran cargar frecuentemente sus dispositivos.

Por otra parte, el diseño ovalado “tipo pista de carreras” proporciona a la funda un agarre suave y redondenado con un estilo compacto. En cuanto al peso, cada audífono pesa apenas 4.3 gramos, los cual los hace súper cómodos de llevar.

Además, están testeados en poco más de 10 mil perfiles de oído, lo cual los hace multiadaptables.

Una de las características más atractivas de FreeBuds SE 5 MAX es su funicón de cancelación de ruido que se adapta sola según el entorno. El resultado: llamadas más claras.

Y es que estos audífonos de Huawei llegan con una misión: hacer que el sonido no sea un lujo.

El precio de los FreeBuds SE 5 MAX ronda los $999 pesos.

Llamadas más nítidas

Gracias a sus tres micrófonos, FreeBuds SE 5 MAX cumplen la promesa de Huawei de brindar al usuario una experiencia diferente en cuanto al asilamiento de sonido, pero también a la hora de realizar o recibir llamadas.

Los auriculares integran micrófonos que funcionan en combinación con un algoritmo de reducción de ruido impulsado por IA.

Este algoritmo de red neuronal profunda identifica al instante los ruidos del entorno, separándolos de la voz. En consecuencia, la voz se escucha con mayor claridad, incluso en entornos con mucho ruido, como las oficinas concurridas, las cafeterías o el tráfico de la ciudad.

Además, los audífonos de Huawei integran protección contra el polvo y el agua para entrenar sin preocuparte por el sudor o las salpicaduras.

Los HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC demostraron que la cancelación de ruido podía estar al alcance de más personas. Los HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX toman esa idea y la llevan más lejos. Más horas de música, más detalle en cada canción, un silencio que se adapta solo a tu entorno y una voz que se escucha clara estés donde estés.

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