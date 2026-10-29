Allison Transmission premiada por Idealease como Proveedor del Año 2026 por tercera ocasión

Allison Transmission fue reconocida como Proveedor del Año 2026 por Idealease, una de las principales arrendadoras de vehículos comerciales de Norteamérica. Es la tercera ocasión que recibe esta distinción, después de obtenerla en 2018 y 2022, por su capacidad de respuesta, soporte de producto y atención al cliente.

La distinción se determina mediante evaluaciones de la red de afiliados y la dirección corporativa de Idealease. Ademas, se evalua la relación comercial con sus proveedores. Cabe destacar que ambas compañías mantienen una colaboración de cuatro décadas.

“Allison ha establecido estándares de desempeño de producto y servicio al cliente que sencillamente no tienen comparación en nuestra industria, por lo que merece ampliamente el premio Proveedor del Año. Según nuestra experiencia, todos los integrantes del equipo Allison comparten la misma pasión por mantener estos estándares con verdadero profesionalismo, y esa consistencia es precisamente lo que valoramos en un socio proveedor”, declaró Dan Murphy, presidente y director ejecutivo de Idealease.

Allison respalda prácticamente toda la flota de rango medio de Idealease

Idealease administra más de 45,000 camiones, tractocamiones y remolques mediante una red de más de 430 ubicaciones vinculadas con distribuidores en Estados Unidos, Canadá y México. La compañía ofrece arrendamiento de servicio completo, renta de unidades, mantenimiento de vehículos propiedad de sus clientes y servicios de seguridad y cumplimiento normativo.

Evidentemente, el 100% de sus vehículos de rango medio utilizan transmisiones completamente automátizadas Allison. La arrendadora opera una de las mayores flotas de este segmento en el mundo, con unidades equipadas con transmisiones de las series Allison 1000, 2000, 3000 y 4000.

Cabe mencionar, que la oferta comercial de Idealease permite a las empresas contratar vehículos mediante esquemas de arrendamiento que incluyen servicios de mantenimiento y administración. Asimismo, ofrece opciones de renta y atención especializada para flotas privadas.

Cuatro décadas de colaboración comercial

John Coll, vicepresidente sénior de marketing, ventas y servicio Global de Allison Transmission, así como de asuntos corporativos y gubernamentales, señaló:

“Allison se enorgullece de recibir este reconocimiento de una organización tan respetada en el mercado de vehículos comerciales, ya que refleja nuestro compromiso permanente de mantenernos cerca de nuestros clientes y ofrecer productos y soluciones de valor que permitan a las flotas operar eficientemente y controlar sus costos a largo plazo”.

Por último, John Coll también expresó el compromiso de Allison de mantener el respaldo a las operaciones de Idealease. Ciertamente, agradeció a los clientes que utilizan sus vehículos mediante contratos de arrendamiento y renta.

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