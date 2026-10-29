Industria

Coahuila Automotive & Manufacturing Connect reunirá más de 400 proveedores y compradores

Los próximos 9 y 10 de junio de 2027 se realizará el Automotive & Manufacturing Connect en el Expo Center Laguna en Torreón, Coahuila; el evento reunirá a más de 400 compradores y proveedores de la industria automotriz en Norteamérica

Martha Rojas
Automotive & Manufacturing Connect llega a Coahuila para reunir, del 9 al 10 de junio de 2027
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Automotive & Manufacturing Connect llega a Coahuila para reunir, del 9 al 10 de junio de 2027, a proveedores de México, Estados Unidos y Canadá en el Expo Center Laguna en Torreón, Coahuila. 

Contenido
Automotive & Manufacturing Connect pone foco en la vinculación comercial Visitas industriales

El encuentro es organizado por la Agencia Nacional del Sector Automotriz (ANAPSA) y ADN de la Manufactura con el objetivo de conectar compradores industriales con proveedores en Norteamérica. 

El Automotive & Manufacturing Connect contempla más de 400 citas de negocios B2B durante dos días. Además de conferencias ejecutivas y técnicas dirigidas a empresas de los sectores automotriz y del aftermarket, de la metalmecánica, plásticos, maquinaria, manufactura avanzada, tecnología y servicios industriales especializados. 

Este evento también servirá para identificar proveedores, capacidades productivas y soluciones industriales que permitan ampliar la vinculación entre compañías manufactureras de los tres países. 

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Automotive & Manufacturing Connect pone foco en la vinculación comercial 

Durante el evento se realizará un ciclo de conferencias del Automotive & Manufacturing Connect. En ellas se analizarán las condiciones comerciales y productivas de Norteamérica. Así como las oportunidades de mercado en el continente y las nuevas condiciones del T-MEC. 

Dichos asuntos son relevantes para las empresas que participan en cadenas de suministro regionales. Esto debido a su impacto en las decisiones de inversión, producción y abastecimiento.

Las actividades estarán dirigidas a empresas interesadas en conocer nuevas tecnologías y procesos para sus operaciones manufactureras.

Visitas industriales

Como parte de las actividades, el 8 de junio de 2027 se realizarán visitas industriales a plantas armadoras de vehículos, empresas Tier 1 y fabricantes de maquinaria. Con el propósito de acercar a los participantes a las capacidades productivas instaladas en la región.

Con esta iniciativa, los organizadores buscan posicionar a Coahuila como un punto de encuentro para la manufactura norteamericana y la generación de negocios entre proveedores y compradores industriales.

La conferencia de prensa oficial del evento está prevista para la cuarta semana de noviembre de 2026. 

El registro y la información para los interesados están disponibles en el sitio oficial: coahuilamfgconnect.com

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