Auto Histórica 2026 reunirá más de 350 autos clásicos en Cuernavaca

Cuernavaca, Morelos ya está listo para recibir uno de los encuentros más atractivos para los amantes del automovilismo clásico. Ya que el 14 y 15 de noviembre, Auto Histórica 2026 celebrará su tercera edición con más de 350 automóviles clásicos e históricos. Esto se llevará a cabo en las instalaciones del Club Hípico Vista Hermosa, en Morelos.

La exhibición reunirá auténticos autos clásicos en un escenario rodeado de jardines y naturaleza. Además de mostrar vehículos de distintas épocas y procedencias, el encuentro busca reconocer el valor histórico, la originalidad y el trabajo de conservación que realizan coleccionistas y propietarios.

El encuentro entre coleccionistas y aficionados, cuenta con el respaldo de Auto Histórica y la colaboración de la Federación Mexicana de Automóviles Antiguos y de Colección (FEMAAC). De la misma manera, por la Federación Internacional de Vehículos Ancianos (FIVA), organismos vinculados con la preservación del patrimonio automotor.

Cuernavaca calienta motores con desfile de autos clásicos para Auto Histórica 2026

Como parte de la celebración antes de la exposición, el pasado fin de semana una caravana de automóviles clásicos recorrió algunas de las principales calles y avenidas de Cuernavaca. Siendo un desfile comenzó en avenida Río Mayo y Plaza Bugambilia, continuó por Leandro Valle y El Calvario, pasó por la calle Galeana y concluyó frente al histórico Palacio de Cortés.

Durante el recorrido, estos vehículos llamaron la atención de cientos de espectadores y anticiparon el ambiente que acompañará la tercera edición de Auto Histórica.

Por otro lado, la exhibición va a contat con jueces internacionales que evaluarán el estado de conservación, la originalidad y la historia de cada automóvil. Entre los reconocimientos destacan:

Mejor Auto Americano

Mejor Auto Europeo

Mejor Auto Asiático

Además de la categoría Preservado de FIVA

El máximo reconocimiento será el Best of the Show, distinción que premiará al automóvil más sobresaliente del encuentro.

Una experiencia automotriz para toda la familia

Auto Histórica 2026 también tendrá distintas actividades para quienes buscan algo más que una exposición de vehículos. Ya que los asistentes encontrarán una zona gastronómica con propuestas de restaurantes locales, artesanías regionales y presentaciones de danzas tradicionales.

De la misma manera, el programa contempla una exhibición de caballos bailarines, música ambiental, DJ sets, bailes folclóricos y una zona lounge. Los más pequeños también tendrán espacios destinados a su entretenimiento.

La ceremonia inaugural se realizará el sábado 14 de noviembre y contará con representantes del Gobierno de Morelos y del sector turístico

Auto Histórica apuesta por preservar el patrimonio automotor

Con esta tercera edición, Cuernavaca está fortaleciendo su oferta de eventos relacionados con el turismo, la cultura y el automovilismo. La reunión también representa una oportunidad para acercar a nuevas generaciones a la historia de los vehículos y reconocer el trabajo de quienes mantienen en circulación estas piezas de colección.

Los interesados podrán asistir el 14 y 15 de noviembre de 2026 al Club Hípico Vista Hermosa, en Cuernavaca, Morelos. Para disfrutar de un fin de semana dedicado a la elegancia, la tradición y la historia del automóvil.

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