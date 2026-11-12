Nissan recupera poco a poco su rentabilidad tras aplicar agresivo plan de reestructuración

Durante el primer semestre de su año fiscal, que concluyó en septiembre de 2026, Nissan Motor registró una recuperación en su desempeño operativo. Esto, impulsado por el plan Re:Nissan.

Aunque la armadora continúa enfrentando dificultades comerciales en China, que la llevaron a reducir sus perspectivas de venta para el cierre del ejercicio, sus ingresos netos sumaron 6.07 billones de yenes. Unos 38 mil 188 millones de dólares.

Se trató de un incremento de 3 mil 103 millones de dólares, con respecto al mismo periodo de 2025.

No obstante, la marca japonesa también reportó una pérdida de 39 mil 700 millones de yenes, una suma considerable. Pero inferior a los 221 mil 900 millones de yenes que reportó el año anterior.

Los resultados financieros obtenidos durante el primer semestre de su año fiscal 2026 estuvieron impulsados en buena medida por los ahorros que Nissan logró generar a partir del plan Re:Nissan. Un plan de reestructuración con el que la armadora recortó gastos derivados de plantas que no operaban al 100% de su capacidad y la simplificación de su negocio.

Este programa, le permitió ahorrar unos 692 millones de dólares, reducir sus costo operativos y de producción.

Luego de estos resultados, la armadora estimó cerrar su año fiscal 2026 con la venta de 3.15 millones de unidades a nivel global.

Nissan enfrenta obstáculos en China

Durante la presentación de su reporte, Nissan señaló que en China existe una baja en la demanda de vehículos. Un fenónome que se atribuyó al cambio de tecnología sobre las motorizaciones.

Mientras en otros continentes como América, la transición hacia vehículos de nuevas energías es un modelo en construcción, en el Gigante Asiático es una realidad acelerada. Esto, sumado a la competencia local, representaron serios obstáculos para la armadora japonesa que la obligaron a revisar sus perspectivas globales.

En contraste, Nissan tuvo una situación más favorable en Estados Unidos, México y Japón donde modelos como Rogue, Frontier o Pathfinder respaldaron el desempeño de sus ventas.

Para el segundo semestre, la automotriz espera alcanzar una utilidad operativa de 120 millones de yenes con un objetivo anual de 200 mil millones.

La compañía espera que el lanzamiento de nuevos modelos y una combinación de productos de mayor impulsen el volumen de ventas y su rentabilidad a nivel global.

China sigue siendo nuestro desafío más importante. Debemos mantener nuestra capacidad de adaptación. Re:Nissan está mejorando nuestro desempeño operativo y nuestra estructura de costos, mientras que mantener una liquidez sólida continúa siendo una prioridad. En el segundo semestre, esperamos un mayor dinamismo en México y nuevas oportunidades derivadas de nuestra ofensiva de vehículos eléctricos en Europa”, sentenció Ivan Espinosa, presidente y director ejecutivo de Nissan Motor durante la presentación del reporte.

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