‘El Fantástico’ lleva la conducción autónoma a las carreteras mexicanas en La Carrera Panamericana 2026

La conducción autónoma en México ha salido del laboratorio para enfrentar los retos de las carreteras reales. Durante La Carrera Panamericana 2026, la Escuela de Ingeniería y Ciencias (EIC) del Tecnológico de Monterrey (Tec de Monterrey), puso a prueba nuevas capacidades de su vehículo autónomo nombrado “El Fantástico”. Con el objetivo de generar conocimiento sobre infraestructura, seguridad y movilidad inteligente.

Dicha participación representa una nueva etapa para el proyecto, que en 2025 incorporó por primera vez un vehículo autónomo a la competencia. Por lo que ahora, el equipo presentó un prototipo con modificaciones tecnológicas, mismas que fortalecen sus funciones de percepción, comunicación y control.

También, estas las pruebas permitieron recopilar información sobre la geografía, señalización y condiciones de los caminos mexicanos. Siendo estos datos resultan fundamentales para desarrollar soluciones de movilidad adaptadas al entorno nacional, sin depender exclusivamente de experimentos realizados en otros países.

El proyecto forma parte de Bloom Drive Intelligence, una iniciativa de investigación en movilidad de la EIC. Que además está liderada por el doctor Jorge de Jesús Lozoya Santos y con la colaboración del Politecnico di Milano.

Sensores, inteligencia artificial y tecnología para enfrentar caminos reales

“El Fantástico” integra sensores lidar, radar y cámaras, que actúan en dirección, aceleración y frenado, así como una computadora encargada de planear sus movimientos. Mediante sensores y comunicación inalámbrica, el vehículo establece una conexión digital con un automóvil guía para interpretar su trayectoria y reproducir sus movimientos.

De esta manera, el equipo ha investigado uno de los principales desafíos de la automatización: conseguir que un vehículo siga a otro con precisión y confiabilidad, incluso cuando las condiciones del camino cambian constantemente.

El decano de la Escuela de Ingeniería y Ciencias, Feniosky Peña Mora, destacó la importancia de desarrollar capacidades tecnológicas propias para que México participe en la transformación de la movilidad y no solamente adopte innovaciones creadas en otros mercados.

Dos mujeres al volante y una ruta de 3,900 kilómetros para impulsar la innovación en La Carrera Panamericana

La competencia se desarrolló del 16 al 22 de octubre, con un recorrido aproximado de 3,900 kilómetros por 172 municipios. Con la diversidad de altitudes, caminos y condiciones geográficas permitió al equipo explorar escenarios que difícilmente reproduce un laboratorio.

Asimismo, el proyecto acercó la investigación a más de 860 estudiantes y profesores durante las visitas a siete campus del Tecnológico de Monterrey.

Otro aspecto relevante fue la participación de Alexandra Mohnhaupt como piloto y Julieta Castañón Voirol como copiloto. También forma parte del equipo de desarrollo tecnológico e ingeniería. Ambas participaron en las pruebas dinámicas y contribuyeron a visibilizar el talento femenino en las áreas STEM y el automovilismo.

De cara a La Carrera Panamericana 2027, el equipo planea incrementar los kilómetros recorridos por “El Fantástico” y perfeccionar sus capacidades de automatización.

Así, el Tecnológico de Monterrey busca fortalecer la investigación mexicana en inteligencia artificial, ingeniería mecánica, electrónica y sistemas de control, además de formar especialistas capaces de participar en la transformación de la industria automotriz.

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