El ticket promedio por orden de reparación en las agencias automotrices de México, ha caído 11.2% durante el primer semestre del 2026. Esto al ubicarse en 3,276 pesos, frente a los 3,691 pesos del mismo periodo del año 2025. Con este resultado, se refleja una reducción en el valor real de los servicios de postventa, aunque los distribuidores registraron más órdenes.

Este dato forma parte del Reporte de Mercado: Postventa en el sector automotriz, elaborado por ClearMechanic y difundido por la Asociación Méxicana de Distribuidores de Automotores (AMDA). Donde señala que, con la excepción del mes de marzo, el ticket promedio permaneció por debajo de los niveles de 2024 y 2025.

El indicador se expresa en pesos constantes con 2018 como año base y considera la inflación mediante el INPC. Así la disminución representa una variación real y no necesariamente una baja equivalente en los precios nominales que paga cada automovilista.

En contraste con el menor valor por orden, las órdenes de reparación acumuladas aumentaron 8.5% frente al primer semestre de 2025. Se contabilizan en este reporte 2,111 órdenes promedio por concesionario, contra 1,944 un año antes. La investigación reúne 9.5 millones de órdenes generadas entre entre 2027 y junio de 2026, esto en distribuidores de vehículos ligeros de todo el país.

Marcas asiáticas y de volumen registraron avances en ticket promedio de reparación automotriz

El comportamiento varió según el origen y el perfil de las marcas, las asiáticas reportaron el mayor crecimiento interanual. Esto con un ticket promedio de 3,037 pesos y un avance de 8.9%. En cambio, las europeas registraron una caída de 16.1%, hasta 3,313 pesos.

Por perfil, las marcas de volumen alcanzaron 3, 143 pesos por orden, un incremento de 3.9% frente a los 3,025 pesos de 2025. Las premium registraron 6 mil 970 pesos, una disminución de 0.6% respecto a los 7,009 pesos del año anterior.

Occidente fue la única región con crecimiento

En el análisis regional, Occidente registró el mayor ticket promedio y el único incremento: 3,481 pesos, 2.9% más que en el mismo lapso de 2025. El reporte divide al país en cinco regiones: Norte, Centro-Norte, Occidente, Centro y Sur.

Así, los resultados muestran un mercado de postventa con más órdenes, pero menor valor real promedio por reparación. La evolución del servicio en agencias presentó diferencias entre regiones y segmentos durante la primera mitad de 2026 en México.

Te invitamos a leer más: