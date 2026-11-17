Nissan Mexicana ha logrado transformar sus operaciones físicas y mejorar su operatividad global hasta en 10% gracias a la telemática de Samsara.

En un reporte, la empresa de operaciones conectadas dio a conocer que, en el último año, la armadora logró ahorrar más de 2 millones de pesos en combustible. Además de, reducir en 67% el tiempo dedicado a la elaboración de reportes y optimizar el rendimiento de combustible cerca de 6%. Esto gracias a herramientas como las Terminales Telemáticas Vehiculares, rastreadores de activos, API’s abiertas, Aplicación del Conductor, flujos de trabajo conectados y Entrenamiento virtual de Samsara.

La digitalización de algunas tareas y el monitoreo constante de sus flotas ha propiciado beneficios tangibles para la armadora que recientemente emprendió un plan de reestructuración global denominado Re:Nissan El objetivo: aumentar su rentabilidad y consolidar su posición en el mercado global de vehículos.

Con Samsara, la gestión de la flota interna de Nissan, compuesta por unas 330 unidades y 630 cajas/remolques, ha tenido mejoras sustanciales que se perciben no sólo en los ahorros económicos generados, sino también en una reducción sustancial del tiempo empelado tanto el monitoreo como en la gestión.

Así mismo, los resultados se visibilizan en una constante y mejor capacitación de los operadores que conducen las unidades de reparto hacia alguna de sus 173 agencias nacionales o entre los 4 puertos de vehículos terminados con los que cuenta la armadora.

De acuerdo con el reporte de Samsara, Nissan Mexicana logró incrementar su eficiencia operativa global entre 10% y 25%. El tiempo dedicado a elaborar reportes pasó de 1.5 horas a 30 minutos diarios.

El de la armadora, es un caso que demuestra cómo los sistemas de IA más allá de representar un “gasto” son una inversión a largo plazo, cuyo retorno se visibiliza en la optimización de recursos y disminución de tiempos.

Factores que determinan el éxito que un gestor tiene al frente de las flotas de gran tamaño.

Nissan avanza en la digitalización de sus operaciones



Antes de integrar la soluciones telemáticas de Samsara, Nissan Mexicana utilizaba GPS tradicionales para rastrear la ubicación de sus vehículos.

Esta forma de administrar sus operaciones no sólo dificultaba el análisis sobre la verdadera situación de la flota, sino también el tiempo de respuesta ante cualquier incidente.

Sumado a ello, los GPS no ofrecían un panorama certero sobre el uso de combustible o el tiempo de recorrido. A su vez, esto se traducía en un trabajo manual monumental que incluía más documentos, bitácoras e inspecciones.

Sergio Eudave, supervisor general de la flota interna de Nissan, aseguró que los retrasos en el abastacimiento pueden provocar interrupciones en las líneas de suministro y sobrecostos.

En ese sentido, los APIS de Samsara han permitido optimizar la rutas de viaje, el estatus de las unidades y los tiempos de llegada. Sobre todo, cuando Nissan amplió el tamaño de su flota de 56 a 336 camiones.

Por otra parte, la automatización permitió mejorar la toma de decisiones. Pues la información de Samsara se integra con Power BI para generar indicadores y reportes en tiempo real. Lo anterior redujo los tiempos de respuesta y ayuda a mantener actualizados los reportes.

Finalmente, el entrenamiento virtual ha ayudado a optimizar el rendimiento del diésel. Pasando de un consumo de 2.43 km/l a 2.53 km/l. Una mejora de 6% que se tradujo en un ahorro de 2 millones de pesos anuales.

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