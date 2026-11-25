Con más de 20 años de expericia liderando estrataegias corporativas, Miguel Pacheco Ancona asumió desde el pasado 1 de octubre de 2026 como nuevo vicepresidente del área de Estrategia y Operaciones para América Latina (AL) de Bridgestone.

Se trata de un cargo que el nuevo ejecutivo de Bridgestone asumió con el firme compromiso de impulsar la evolución de la estructura regional de la compañía, fortalecer las operaciones locales y fomentar la colaboración entre equipos.

Además de ello, Pacheco Ancona fortalecerá el servicio posventa mejorando la capacidad de respuesta a las necesidades de los clientes.

Oriundo de México, Miguel Pacheco Ancona se integró a Bridgestone en 2003 como asesor comercial. Desde entoces ocupó distintas posiciones en el área de ventas y consumo tanto en México como en Colombia. Tras su paso por el país sudamericano, Pacheco Ancona asumió como gerente general de ventas para Colombia y Ecuador y en 2024, escaló a la presidencia y dirección general de Bridgestone Latinoamérica Norte. Un cargo que continuará liderando a la par de sus responsabilidades como vicepresidente de Estrategia.

El nombramiento de Miguel representa un paso importante para seguir fortaleciendo nuestra operación en América Latina. Su amplia trayectoria dentro de Bridgestone, conocimiento de los mercados de la región y experiencia liderando equipos y estrategias de negocio serán fundamentales para impulsar nuestras prioridades regionales. Confiamos en que su liderazgo contribuirá a consolidar nuestra visión de largo plazo y nuestros objetivos como compañía”, señaló Agustin Pedroni, presidente del Grupo de América Latina de Bridgestone Americas.

Bridgestone impulsa la evolución de su negocio en AL

El nombramiento de Miguel Pacheco Ancona como vicepresidente de Estrategia y Operaciones para América Latina obedece a una evolución de la compañía.

Bajo ese escenario el nuevo ejecutivo de Bridgestone no sólo buscará coordinar la estrategia de operación regional, sino incentivar el crecimiento del negocio a través de la mejora en procesos.

Su principal prioridad será mercados comoMéxico, Brasil y Argentina y el resto de América Latina. Así como la consolidación del posicionamiento de la empresa japonesa como líder en movilidad y soluciones sostenibles.

En México, los planes de la compañía se centrarán en mantener una participación de mercado de entre 35% y 40%. Principalmente en el segmento de camiones.

La empresa japonesa también planea mejorar sus procesos productivos y su respuesta ante los clientes, enfocándose en la eficia y calidad de sus productos.

Finalmente, el nombramiento de su vicepresidente de estrategia y operaciones llega de la mano con el lanzamiento de sus nuevos neumáticos para transporte de carga y urbano R239 y R273 Ecopia. Iniciando una nueva etapa en su evolución y crecimiento.

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