Scania y Frio Express formalizan un pedido de 100 camiones R 460 en Fenatran 2026. De hecho, la principal feria de transporte carretero de carga de América Latina se celebra en São Paulo, Brasil, durante esta semana.

De acuerdo con Frio Express, la adquisición de estos camiones resulta de la satisfacción de 10 unidades adquiridas anteriormente. Considerando el rendimiento de combustible y la eficiencia operativa.

Asimismo, la tecnología retarder, el sistema ADAS y los frenos de disco. Por lo tanto, con este nuevo pedido, el total de unidades Scania adquiridas por la empresa dedicada al transporte de productos secos llegará a 110, indicó la armadora.

“Decidimos dar este paso hacia las 100 unidades adicionales porque las primeras 10 demostraron en la práctica lo que buscamos. Es decir, rendimiento sobresaliente de combustible, máxima eficiencia operativa y altos estándares de seguridad respaldados por tecnología de punta”, indicó Jose Ramòn Medrano, CEO de Frio Express.

Además, el cliente de Scania indicó que “la confianza se construye con hechos y métricas reales en el camino. Y este acuerdo con Scania, complementado por un esquema de posventa a la medida en nuestras propias instalaciones, consolida una alianza estratégica de largo plazo”.

Solución de posventa diseñada a la medida

En este sentido, la operación de Scania y Frio Express formalizan pedido de 100 camiones R 460 en Fenatran, también considera una solución de posventa diseñada para las necesidades del cliente.

En consecuencia, en el taller de la empresa que ofrece servicios puerta a puerta, operarán técnicos certificados y capacitados por especialistas de Scania. También estará disponible un almacén en consigna con personal Scania dedicado a su administración.

Alejandro Mondragón, presidente y CEO de Scania México, señaló que si Frio Express amplía su flota después de probar las primeras 10 unidades refleja una relación que se construye a partir de la experiencia en la operación.

“Además de los camiones, acompañamos a nuestros clientes con soluciones de posventa que responden a sus necesidades de mantenimiento y disponibilidad. Queremos seguir construyendo relaciones de largo plazo, con un respaldo cercano y adecuado a cada operación”, señaló.

Con este pedido, Scania y Frio Express fortalecen una relación basada en el desempeño de sus vehículos. Y en soluciones de posventa alineadas con las necesidades de la operación, acompañando la evolución de su flota con una visión de largo plazo.

Principalmente, para seguir moviendo a México con los más altos estándares de calidad y sustentabilidad, declaró José Ramón Medrano, CEO de Frio Express.

Sigue leyendo: