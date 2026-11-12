CANACAR

Avanza diálogo de CANACAR con Gobierno: Piden mejores carreteras, paradores seguros y regularización de grúas

Transportistas, encabezados por Augusto Ramos Melo se reunieron con Luis Hernández, titular de la DGAF; la CANACAR pidió evaluar 62 proyectos de rehabilitación de carreteras, agilización de trámites y la construcción de paradores seguros

Martha Rojas
Al finalizar el diálogo entre la CANACAR y la DGAF se acordaron siete puntos de trabajo.
Al finalizar el diálogo entre la CANACAR y la DGAF se acordaron siete puntos de trabajo.
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El diálogo entre autoridades del Gobierno y la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), avanza con resultados positivos para el sector transportista. 

Esta mañana junto a representantes de la HAMOTAC, FEMATRAC e INDECO, el presidente de la Cámara, Augusto Ramos Melo se reunió con miembros de la Dirección General del Autotransporte Federal (DGAF). 

Durante el diálogo CANACAR y DGAF, las organizaciones presentaron una serie de propuestas que buscan mejorar las condiciones en las que operan miles de operadores en el país. 

Entre ellas, nuevos proyectos carreteros, rehabilitación de vías y construcción de paradores seguros. 

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Luis Hernández, titular de la DGAF, señaló que las propuestas de CANACAR fueron recibidas y ya se está trabajando para que puedan notarse los avances concretos. 

Al finalizar aseguró que tanto los transportistas como las autoridades acordaron siete puntos de trabajo. Entre ellos: 

  • Avanzar en el desarrollo de un Sistema Informático de Servicios para regular la prestación de servicio de grúas y evitar costos excesivos 
  • Mejora de los dispositivos electrónicos para cobros de peaje en casetas 
  • Rehabilitación de la infraestructura carretera. (CANACAR presentó 62 proyectos prioritarios)
  • Construcción de paradores integrales que impulsen la inversión en el marco del Plan México 
  • Reclasificación carretera (Próxima a publicarse en el DOF) 
  • Agilización de trámites para la obtención de aptos médicos 
  • Permisos de autorización expresa

Los acuerdos buscan crear un transporte más seguro en carretera, pero también combatir las extorsiones y cobros excesivos, que muchas veces tienen que absorberse por parte de los transportistas. 

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Transportistas demandan mayor seguridad 

Previo al encuentro con la DGAF, el presidente de la CANACAR hizo un llamado a atender las demandas del sector, que según estimaciones del INEGI aporta el 4% del PIB nacional.

Durante una rueda de prensa convocada por la CONCANACO, Ramos Melo aseguró que el transporte de carga necesita ser “escuchado”. Por ello pidió que se garantice la seguridad de los operadores y que se impulse la formalización de las empresas transportistas. Así mismo aseguró que el sector requiere seguridad en carreteras. 

Se estima que de las 230 mil empresas transportistas que operan en el país, 130 mil están en la informalidad. 

Además de ello, los operadores se enfrentan constantemente a asaltos y extorsiones que ponen en riesgo su integridad física. 

En ese contexto, Ramos Melo pidió que las mesas de diálogo también se realicen a nivel estatal. 

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