Financiamiento automotriz en México crece más que las ventas, pero los créditos a siete años alargan la deuda

El financiamiento automotriz en México sigue creciendo a un ritmo mayor aun que la venta de vehículos nuevos; sin embargo, esto no necesariamente refleja una mejora en el poder adquisitivo de los hogares. Al cierre de septiembre de 2026, las colocaciones de crédito avanzaron alrededor de 7%, frente al incremento de 5.3% de las ventas de vehículos ligeros. Estas cifras de acuerdo con el reporte de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), JATO Dynamics y Urban Science.

Durante la presentación, Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la AMDA, puntualizó que no se observa un crecimiento sensible del empleo formal con buenas remuneraciones. Por lo contrario, las instituciones financieras están ofreciendo condiciones que permiten ajustar las mensualidades a la capacidad de pago de los consumidores.

También, los precios de los vehículos nuevos disminuyeron 0.8% durante la primera quincena de octubre, frente al mismo periodo de 2025. A esta cifra se suman tasas preferenciales, meses sin intereses y contratos de hasta 84 meses, equivalentes a siete años.

Créditos automotrices a 84 meses: ventajas y consecuencias para el mercado del financiamiento

Rosales explicó que los plazos más largos permiten colocar inventario en el corto plazo, al reducir las mensualidades y facilitar la compra; sin embargo, se pueden retrasar la siguiente adquisición de un vehículo. Esto debido a que muchos clientes prefieren liquidar su automóvil y esperar entre cuatro y seis meses antes de contratar otro crédito. Por este motivo, al extenderse el financiamiento, también se alarga el periodo de renovación vehicular.

Por su parte, Eric Ramírez, representante de Urban Science, aclaró que un crédito a 84 meses no implica automáticamente un mayor riesgo para la institución financiera, pues este depende de la evaluación de la capacidad de pago del solicitante. No obstante, advirtió sobre un efecto adverso para el comprador: el llamado valor negativo.

Esto ocurre cuando el automóvil se deprecia y su valor en el mercado de usados queda por debajo de la deuda pendiente. Ramírez ejemplificó que, si una unidad vale 100 mil pesos, pero su propietario todavía debe 150 mil, existe una diferencia negativa de 50 mil pesos. Así, el plazo amplio facilita la compra, pero puede dejar al consumidor con una deuda superior al valor comercial de su vehículo.

Rosales añadió que también deben considerarse imprevistos, como perder el empleo o la fuente de ingresos durante la vigencia del crédito. Aun con estos factores, la cartera vencida se mantiene apenas por encima de 1%. En ese sentido, también sostuvo que el principal riesgo está relacionado con una evaluación inadecuada de la capacidad de pago, el comportamiento del acreditado y los imprevistos que puedan surgir durante el contrato.

Financiamiento de marcas chinas cae 11.6 puntos porcentuales

Otro resultado relevante del reporte fue la contracción de 11.6 puntos porcentuales en el índice de financiamiento de las marcas chinas durante enero-septiembre de 2026. Ya que en el mismo periodo, los vehículos híbridos y eléctricos registraron una disminución de 4.7 puntos porcentuales.

Al respecto, Guillermo Rosales indicó que una parte del crecimiento de las marcas chinas se ha concentrado en ventas a flotillas, operaciones que suelen realizarse de contado y reducen la proporción de unidades financiadas. De igual forma, mencionó que algunas marcas han moderado su expansión después del acelerado crecimiento inicial que tuvieron en México.

El reporte indicó que 58.9% de las ventas acumuladas de marcas chinas contó con financiamiento, mientras que en septiembre la proporción es de 60.3%. En cuanto a los bancos concentraron 52.3% de las colocaciones y las alianzas entre bancos y fabricantes, 47.6%. Por otra parte, las financieras de marca participaron con apenas 0.06%, debido a que las firmas chinas todavía no cuentan con entidades financieras propias en México.

Índice de Oportunidad de Financiamiento

Pese a estos movimientos, el Índice de Oportunidad de Financiamiento estimó que entre enero y septiembre pudieron colocarse créditos para 45 mil 461 vehículos nuevos adicionales, estos equivalentes a 22 mil 779 millones de pesos. Los vehículos de usos múltiples concentraron el mayor potencial, con alrededor de 9 mil millones de pesos.

De esta manera, el financiamiento representa una oportunidad para continuar impulsando las ventas de vehículos nuevos; sin embargo, el desafío para la industria será mantener la colocación de créditos sin perder de vista la capacidad de pago de los consumidores y las consecuencias que pueden generar los compromisos financieros de largo plazo.

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