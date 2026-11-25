Honda México cerró el 2026 con avances en su división de motocicletas, impulsados por la renovación de su portafolio, innovación digital y el crecimiento de su infraestructura industrial y comercial. Durante todo el año, la marca presentó nuevos modelos, desarrollo de herramientas para mejorar su experiencia con sus clientes y reforzó su presencia en diferentes regiones.

Bajo el concepto “2026, un año en movimiento: diferentes sueños, una misma pasión”, la compañía destacó los acontecimientos que marcaron su operación en México. Así como las iniciativas que buscan acompañar a los motociclistas en sus actividades cotidianas y viajes.

Honda amplía su catálogo de motocicletas en México

Entre los principales lanzamientos del año destacan la Honda CBR500R y la Honda NX500, que son dos integrantes de la Serie 500 que llegaron al país en julio. Las dos motocicletas incorporan un motor bicilíndrico de 471 cc, con 47 hp y 43 Nm de torque.

Mientras la CBR500R apuesta por una orientación deportiva, la NX500 ofrece mayor versatilidad para recorridos urbanos y trayectos de aventura.

Asimismo, en abril llegó la Honda Monkey 2026, un modelo que recupera el diseño de la motocicleta original de 1961. Esta versión incorpora:

Un motor de 124 cc

Inyección electrónica

Frenos ABS de doble canal

Iluminación LED

Transmisión manual de cinco velocidades

Por otra parte, Honda presentó la NAVi Stripe 2027, una edición especial con gráficos exclusivos que conserva la practicidad de uno de los modelos más populares de la marca en México.

Innovación digital y mayor producción nacional

Además de renovar su catálogo, Honda trabaja en una aplicación para propietarios de motocicletas. Que permitirá consultar información sobre kilometraje, consumo de combustible, mantenimientos, documentación y servicios.

La marca contempla una primera etapa beta con cinco modelos:

NAVi110

CB190R 2.0

Dio110

XR150L

XR190L

Su objetivo consiste en extender esta plataforma a toda su red de distribuidores en México hacia 2028.

En materia industrial, uno de los avances más importantes ocurrió el 9 de noviembre, cuando Honda inició operaciones de una segunda línea de ensamblaje en su planta de El Salto, Jalisco.

Esta ampliación incorpora cerca de 66 mil unidades anuales de capacidad instalada adicional. Así, la compañía alcanza una capacidad total de producción de 244 mil motocicletas al año en México.

La nueva línea comenzó con la CB150S y posteriormente integró la NX190 y la CB190R. Además, Honda contempla incorporar un cuarto modelo antes de concluir 2026.

Honda fortalece su comunidad motociclista

La cercanía con sus clientes también marcó las actividades de la compañía, durante 2026, Honda organizó 33 eventos nacionales que reunieron a más de 3,300 asistentes, mediante iniciativas como Café con Honda, Safety Day y Rodada Rosa.

A esto se suma la incorporación de nueve nuevos distribuidores y la renovación de 18 instalaciones comerciales, acciones que buscan ampliar la cobertura de la marca.

Finalmente, Honda presentó tres nuevas incorporaciones a su línea de productos Pro Honda, enfocada en el cuidado y mantenimiento de motocicletas.

Con estos resultados, la compañía prepara el camino para 2027, año en el que anticipa nuevas novedades para los entusiastas del motociclismo en México.

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