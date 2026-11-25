General Motors (GM) apuesta por la inteligencia artificial para transformar la experiencia de conducción en México. La compañía comenzó a integrar Google Gemnini en sus vehículos Chevrolet, Buick, GMC y Cadillac. Con el objetivo de ofrecer un asistente intuitivo que permita a los conductores, realizar distintas tareas mediante comandos de voz y conversaciones naturales.

Dicha actualización llegará a los vehículos año modelo 2023 en adelante, siempre y cuando cuenten con Google Integrado. De esta manera, los usuarios tendrán acceso a una herramienta capaz de comprender preguntas, mantener el contexto de una conversación y responder a solicitudes sin necesidad de memorizar comandos específicos.

La integración va a aprovechar la plataforma de vehículos conectados que GM ha desarrollado mediante OnStar durante los últimos 30 años a nivel global.

Yammil Guaida, director de Experiencia de Conectividad Global del Cliente y OnStar en México, señaló que esta incorporación representa un paso hacia una movilidad más inteligente y conectada, en la que la tecnología permita una interacción más natural entre las personas y sus automóviles.

Google Gemini transforma la experiencia a bordo de General Motors

A diferencia del asistente tradicional, Gemini permite mantener conversaciones de ida y vuelta. Así como comprender preguntas de seguimiento y atender diferentes solicitudes dentro de una misma interacción.

Por ejemplo, los conductores podrán pedir recomendaciones musicales según su estado de ánimo, solicitar información sobre destinos o redactar mensajes de texto. De la misma manera podrán resumir mensajes entrantes, traducir respuestas y agregar emojis sin manipular directamente el teléfono.

Además, la inteligencia artificial se conecta con aplicaciones de entretenimiento disponibles en el vehículo, entre ellas Spotify, Amazon Music, YouTube, TuneIn y otras plataformas compatibles.

De esta forma, los usuarios podrán crear listas de reproducción para viajes largos, buscar podcasts o consultar información relacionada con sus intereses.

Rutas, entretenimiento y asistencia mediante voz

Otra de las funciones destacadas consiste en combinar varias solicitudes durante una conversación. Posteriormente, podrá modificar la ruta o buscar algún restaurante cercano.

Asimismo, Gemini incorpora herramientas para conductores comerciales que necesitan organizar diferentes recorridos durante el día. Entre sus posibilidades destacan la búsqueda de combustible, estacionamientos para remolques y la consulta de rutas.

También permite controlar determinadas funciones del vehículo mediante la voz, cómo ajustar la temperatura del aire acondicionado.

En cuanto al entretenimiento, algunos servicios de video pueden utilizarse cuando el vehículo se encuentra estacionado. Esto de acuerdo con la compatibilidad de las aplicaciones y el sistema.

¿Qué vehículos GM tendrán Google Gemini en México?

General Motors confirmó que la actualización ya está disponible en México para los vehículos elegibles de Chevrolet, Buick, GMC y Cadillac. Del año modelo 2023 en adelante, que incorporen Google Integrado.

Para utilizar Gemini, los propietarios deberán cumplir tres requisitos:

Contar con conexión activa a OnStar

Iniciar sesión en Google Play Store

Activar Google Gemini

Cuando la actualización esté lista para cada unidad, el sistema de infoentretenimiento mostrará una notificación en pantalla.

Con esta incorporación, General Motors avanza en su estrategia de conectividad y abre nuevas posibilidades para integrar inteligencia artificial en la experiencia de movilidad. Además, la compañía anticipa que esta tecnología representa un primer paso hacia asistentes cada vez más especializados en las necesidades de cada vehículo y conductor.

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