A partir del 1 de enero de 2027, las modificaciones a Ley Federal del Trabajo que contemplan la reducción de la jornada laboral de 48 a 46 horas entrarán en vigor. Sin embargo, su aplicación generarán impactos no sólo económicos, sino también de productividad y generación de empleo en sectores como el transporte, comercio o turismo. Por ello, la CONCANACO SERVYTUR (Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo) pidió a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) establecer subsidios fiscales para el pago de las horas extras. Así como extender el lapso permitido de 9 horas semanales.

La propuesta, de la CONCANACO busca fortalecer el empleo formal y la supervivencia de los negocios familiares.

En ese sentido, Octavio de la Torre Stéffano, presidente de la CONCANACO SERVYTUR, extendió un pliego con 9 peticiones ante la dependencia. De ellas, según informó la cámara en un comunicado, 8 ya fueron atendidas. Entre ellas los incentivos relacionados con el subsidio de 100% a las nóminas, los apoyos fiscales y tecnológicos para incentivar la formalidad de los negocios. También un acuerdo de flexibilidad que permite al patrón negociar con el trabajador la distribución de las horas laboradas y los descansos. Así como los criterios para distinguir las pausas de las horas efectivamente trabajadas y el establecimiento de un Observatorio de Transición Laboral.

CONCANACO pide regular horas extras y aumentar subsidios a MiPyMES

Sin embargo, aún queda pendiente la regulación de las horas extraordinarias. Al respecto la CONCANACO SERVYTUR propuso subsidiar los impuestos, derechos y contribuciones sobre el pago de dichas horas. Esto con el fin de aliviar las cargas económicas sobre las pequeñas y medianas empresas.

La medida también contempla el aumento de horas extra a 56 semanales, de las cuales 40 serían con pago ordinario, 12 con sueldo y 4 con pago triple.

De acuerdo con la asociación, la aplicación de la reducción de la jornada laboral también deberá ser “gradual y flexible”. Permitiendo que las empresas apliquen a partir de 2027, 47 horas. Mientras que, en 2028, serían 45 y 41 hasta 2030.

Finalmente, la CONCANACO solicitó que se establezcan mecanismos confiables de conteo. Es decir que las empresas y el gobierno cuenten con herramientas que les permitan llevar un cotejo exacto de las horas laboradas por cada trabajador, así como de las horas extras realizadas.

Lo anterior también incluiría la creación de un “banco de horas” y un registro electrónico con esquemas diferenciados para las MiPymes. Que podrían acceder a mayores beneficios fiscales en caso de nuevas contrataciones o pagos extraordinarios de horas derivados de la Reforma Laboral.

Buscan proteger empleos formales

De acuerdo con la organización, cuyas propuestas fueron respaldadas por la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), las medidas están orientadas a salvaguardas los empleos. Pero también la formalidad.

📣 Comunicado | Jornada laboral de 46 horas: CONCANACO SERVYTUR pide dar seguimiento a los acuerdos ya tomados con la STPS y definir el subsidio a las horas extraCONCANACO SERVYTUR coincide con CANACAR en gradualidad, flexibilidad y reglas que reconozcan la operación real de cada sector📲 Sigue leyendo en: https://t.co/lcCz5YWYRf — CONCANACO SERVYTUR (@CONCANACO) November 25, 2026

En ese sentido destacó que el comercio, el turismo o el autotransporte la aplicación de la jornada laboral implica reorganizar turnos para cubrir todos los días de demanda de servicios y una eventual elevación de los costos por empleado contratado.

Aunque respaldó los ajustes salariales y se apegará a la nueva Reforma Laboral, pidió al gobierno tener en cuenta las necesidades de cada sector y priorizar la supervivencia de los negocios formales.

Te invitamos