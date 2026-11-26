Nissan se convirtió en la primera armadora en México en producir 4 millones de vehículos libres de C02. Con ello, la marca japonesa marca no sólo un hito en la manufactura en México, sino un paso decisivo en su estrategia de descarbonización.

La producción de su vehículo número 4,000,000 libre de C02 está respaldada por una estrategia enfocada en la sostenibilidad. Bajo esta visión, la armadora transformó sus procesos de producción para mitigar su huella de carbono.

Cabe señalar que al decir vehículo libre de CO2, la armadora se refiere a aquellas unidades cuyo proceso de manufactura fue realizado con energías renovables. También aplica a aquellas unidades eléctricas e híbridas que contribuyen a alcanzar los objetivos de sostenibilidad de la armadora.

Con dichos procesos, Nissan ha logrado producir cerca de 1.04 millones de toneladas de C02 de sus fábricas y vehículos. Al mismo tiempo ha renovado sus instalaciones, permitiendo que el 95% de la energía empleada en su manufactura provenga de fuentes libres de carbono.

Ejemplo de ello es la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, ubicada en Veracruz o la puesta en operación en 2025 de un parque solar fotovoltaico de 95 kWp en el Centro de Distribución de Aguascalientes A2.

Por otra parte, la armadora japonesa firmó una colaboración con CFE para fortalecer el suministro de energía libre de carbono en las operaciones de manufactura.

Alcanzar 4 millones de vehículos producidos con energía libre de CO2 refleja el compromiso de Nissan con una manufactura más sostenible, manteniendo los altos estándares de calidad, seguridad y confiabilidad que nuestros clientes esperan de la marca”., señaló Joan Busquets, vicepresidente de Manufactura de Nissan Mexicana.

Nissan apuesta por sostenibilidad en sus operaciones

Al producir vehículos libres de CO2 y transformar sus procesos productivos, Nissan no sólo mitiga su huella de carbono, sino también su competitividad.

Desde 1982, con el arranque de operaciones de la planta de Powertrain, enfocada en la producción de motores y componentes, Nissan ha evolucionado su modelo.

En 2013, dio paso a una nueva etapa de crecimiento con la apertura de Aguascalientes A2. Plantas donde la incorporación de nuevas capacidades para la producción de pick-ups y chasises ha llevado a estos complejos a un nuevo nivel de especialización y competitividad.

Siguiendo esta trayectoria, el hito de 4 millones de vehículos producidos con energía libre de CO2 adquiere un significado especial al alcanzarse durante noviembre. Mes en el que los tres complejos de manufactura conmemoran su aniversario.

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