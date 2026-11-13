Isuzu reconoce la excelencia de operadores y técnicos de Grupo Lala con Premios Takumi 2026

La profesionalización de los operadores y la seguridad vial ocuparon el centro de los Premios Takumi 2026 de Isuzu. Una iniciativa con la que la compañía celebró la segunda edición de esta competencia junto con Grupo Lala. Reuniendo a conductores y jefes de taller de distintas partes de México para demostrar sus habilidades al volante y conocimientos técnicos en el mantenimiento de vehículos comerciales.

Durante la inauguración de las actividades, Hiroshi Ikegawa, presidente ejecutivo de Isuzu Motors de México, destacó la importancia de esta experiencia para reconocer el trabajo de quienes diariamente participan en la operación de transporte y distribución de los productos de Grupo Lala. De la misma manera, explicó que esta edición incorporó participantes de diferentes puntos del país y planteó un reto individual para integrantes de una misma organización.

Ikegawa señaló también que, aunque los operadores forman parte de equipos de trabajo, los Premios Takumi representa una competencia en la que cada participante debe demostrar sus capacidades. Advirtiendo así, que las pruebas exigirían precisión, debido a que la pista reproducía condiciones habituales de las calles mexicanas.

Hiroshi Ikegawa, presidente ejecutivo de Isuzu Motors de México, en los Premios Takumi 2026

Por su lado, Emilio Granados Carmona, gerente de Seguridad Vial e Ingeniería de Grupo Lala, reconoció que los asistentes fueron seleccionados entre miles de conductores de la compañía. Destacando además, la relación estratégica con Isuzu, pidiendo a los participantes priorizar su integridad durante cada recorrido.

En los Premios Takumi se refleja en los desafíos cotidianos del transporte

La competencia contó con dos pistas de obstáculos, ambad con el mismo grado de dificultad, diseñadas por los equipos de Isuzu y Escuela SEVA. Que colaboraron durante tres días en su preparación.

José García, gerente de Flotillas de Isuzu, explicó que este circuito buscó evaluar el dominio de los vehículos. Mediante situaciones similares a las que enfrentan los operadores durante sus jornadas laborales.

Dichas pruebas incluyeron una zona de puestos ambulante, donde los conductores debían evitar cualquier contacto con los obstáculos. Después, enfrentaron una sección de topes en la que demostraron su capacidad para mantener un manejo suave.

Para evaluar esta habilidad, los organizadores colocaron un vaso con agua dentro de cada camión. Al concluir el recorrido, los jueces midieron la cantidad de líquido derramado como parte de la puntuación.

Operadores de Grupo Lala y camión Isuzu en la pista de los Premios Takumi 2026

Posteriormente, los participantes atravesaron el denominado Callejón Imposible, un espacio con toldos, puestos y áreas reducidas. El circuito también incorporó maniobras de estacionamiento en escuadra y reversa, simulaciones de entrega de mercancía, una tienda de abarrotes, un automóvil estacionado y una zona de tianguis.

Finalmente, los operadores recorrieron una última sección de topes para demostrar nuevamente su control sobre la unidad.

El reglamento estableció un tiempo máximo de 10 minutos para completar esta prueba. Además, los jueces señalaron las penalizaciones cuando algún conductor tocaba los obstáculos. El cronómetro registró el tiempo total y la cantidad de agua derramada contribuyó a determinar la calificación individual.

Jefes de taller también demuestran sus conocimientos

La segunda edición de los Premios Takumi también incorporó una evaluación para los jefes de taller de Grupo Lala. En esta prueba, los participantes debían inspeccionar vehículos Isuzu e identificar los puntos que revisarían antes de autorizar una unidad para salir a ruta.

A diferencia de una inspección convencional apoyada en una lista de verificación, este ejercicio buscó demostrar la experiencia y los conocimientos técnicos. Mismos que los responsables de mantenimiento aplican diariamente.

Personal de Isuzu evaluó el desempeño de los participantes y determinó las posiciones de los tres primeros lugares.

Premiación y ganadores en el podio de los Premios Takumi 2026 de Isuzu y Grupo Lala

La organización estableció monederos electrónicos para los ganadores como jefes de taller:

Tercer lugar: 3 mil pesos

Segundo lugar: 5 mil

Primer lugar: 8 mil pesos

En la categoría de operadores, los premios ascendieron a:

Tercer lugar 10 mil pesos

Segundo lugar 15 mil pesos

Primer lugar 20 mil pesos

Seguridad vial, el principal mensaje de Grupo Lala

Durante la clausura, Emilio Granados Carmona felicitó a los ganadores, reconociendo también el esfuerzo de todos los participantes, independientemente de sus resultados. También logró destacó la contribución de los jefes de taller para mantener los vehículos en condiciones adecuadas y permitir que los operadores realicen sus actividades con seguridad.

El representante de Grupo Lala insistió en que cumplir con los tiempos de entrega nunca debe justificar una maniobra que ponga en riesgo la integridad de los conductores. En ese sentido, recordó que el objetivo de cada jornada debe ser regresar a casa con bien y reencontrarse con sus familias.

Por parte de Isuzu, la clausura también reconoció el esfuerzo de Grupo Lala. Esto para reunir a sus colaboradores y destacó el trabajo de operadores y técnicos desde sus respectivas áreas.

Con los Premios Takumi 2026, Isuzu y Grupo Lala fortalecieron su colaboración mediante una experiencia que vinculó la destreza de conducción, el conocimiento técnico y la cultura de prevención. La iniciativa también dejó el compromiso de mejorar las próximas ediciones y mantener el reconocimiento a quienes hacen posible la operación diaria del transporte.

Te invitamos a leer más: