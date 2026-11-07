Kimi Antonelli domina la FP2 en el GP de São Paulo; supera a Norris y Verstappen en Interlagos

Kimi Antonelli sigue demostrando su buen momento en la Fórmula 1, después de llevarse el campeonato durante el Gran Premio de México. Ya que el piloto de Mercedes dominó la cabeza durante la segunda sesión de entrenamientos libres (FP2) del Gran Premio de São Paulo 2026. Después de registrar una vuelta de 1:10.763 en el Autódromo José Carlos Pace, en Interlagos.

La sorpresa resultó al superó a Lando Norris, de McLaren, por 0.253 segundos, mientras que Max Verstappen, de Red Bull, ocupó la tercera posición a 0.259 segundos del líder.

La sesión también confirmó el buen ritmo de Mercedes, ya que George Russell logró consiguió el cuarto puesto, apenas 0.273 segundos detrás de su compañero. Por su parte, Oscar Piastri completó los cinco primeros lugares con McLaren.

Mercedes toma ventaja y Ferrari enfrenta complicaciones en GP de São Paulo

La segunda práctica reunió nuevamente a los pilotos titulares, esto después de que varios equipos utilizaran pilotos novatos durante la primera sesión. Sin embargo, las condiciones climáticas complicaron algunos programas de trabajo, debido al cielo nublado y la presencia de llovizna ligera.

Antonelli encontró rápidamente el ritmo con los neumáticos y consiguió mejorar sus registros hasta convertirse en el primer piloto en bajar de 1:11 minutos. Su vuelta de 1:10.763 se mantuvo como referencia durante el resto de la sesión.

Mientras tanto, Ferrari tuvo una jornada menos favorable. Lewis Hamilton terminó sexto, a 0.450 segundos del líder, y Charles Leclerc ocupó el séptimo puesto.

El piloto monegasco también protagonizó un momento complicado cuando se encontró con Rafael Câmara, el nuevo piloto de Haas, en la recta principal. La maniobra lo obligó a acercarse al muro y le hizo perder aproximadamente dos décimas de segundo en su intento de vuelta rápida.

Además, Hamilton reportó dificultades para conseguir temperatura adecuada en sus neumáticos y bloqueó las ruedas al llegar a la primera curva.

Interlagos prepara un fin de semana competitivo

Otro de los protagonistas resultó ser Gabriel Bortoleto, quien consiguió el octavo puesto frente a su público con Audi. Isack Hadjar terminó noveno y Oliver Bearman cerró los diez primeros lugares.

Por otro lado, Nico Hülkenberg no pudo participar en la segunda práctica debido a los problemas técnicos que afectaron al equipo Audi durante la primera sesión.

Con los tiempos de clasificación simulados completados, las escuderías concentraron sus últimos minutos en tandas largas para analizar el comportamiento de los neumáticos y el ritmo de carrera.

De cara al resto del Gran Premio de São Paulo, Mercedes llega con referencias positivas, aunque McLaren y Red Bull mantienen diferencias reducidas. Además, el pronóstico de lluvia podría modificar las condiciones de pista y cambiar las estrategias de los equipos.

La actividad continuará con la tercera práctica y la clasificación del sábado, antes de la carrera del domingo en Interlagos.

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