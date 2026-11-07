Con la intención de fortalecer la preparación técnica de sus operadores, Hutchison Ports invierte 20 mdp en simuladores portuarios en México. De hecho, estas herramientas digitales permiten practicar maniobras en entornos controlados.

La incorporación de los cinco simuladores forma parte de la estrategia de capacitación de la compañía. Por lo tanto, permitirá recrear situaciones operativas que requieren precisión y coordinación. Así como practicar procedimientos antes de llevarlos a cabo con equipos reales.

Esto permitirá reforzar la preparación del personal y promover una mayor familiaridad con las maniobras y los protocolos de seguridad. Por ejemplo, con grúas pórtico de muelle (Quay Crane), grúas móviles portuarias (Mobile Harbour Crane) y grúas pórtico sobre neumáticos (Rubber-Tyred Gantry Crane).

Además de apiladores telescópicos de contenedores (Reach Stacker), manipuladores de contenedores vacíos (Empty Container Handler), montacargas (Forklift) y tractocamiones. Tecnología en la que Hutchison Ports invierte 20 mdp en simuladores portuarios en México.

Como parte de su implementación, el sistema central de entrenamiento estará ubicado en Hutchison Ports TILH, en Hidalgo. Donde la compañía, con una flota de más de 900 unidades, habilitó un espacio especial para recibir a colaboradores de distintas unidades de negocio.

Estas instalaciones permitirán ofrecer alojamiento y capacitación complementaria al personal que participe en los programas de formación. Mientras que los cuatro dispositivos restantes estarán destinados al entrenamiento local en otras instalaciones de Hutchison Ports México.

Oportunidad de especialización con simuladores portuarios

Del 12 al 16 de octubre se llevó a cabo una capacitación especializada en las oficinas corporativas de Hutchison Ports México, en Veracruz. Con la participación de aproximadamente 22 colaboradores, entre especialistas en capacitación, personal de tecnologías de la información y operadores líderes de distintas unidades de negocio.

La formación contó con el acompañamiento de un instructor internacional especializado en tecnología de simulación portuaria. Igualmente, estuvo orientada a fortalecer los conocimientos necesarios para aprovechar estas herramientas en los programas de entrenamiento operativo.

Sobre esta inversión, Jorge Magno Lecona Ruiz, director ejecutivo de Hutchison Ports División Latinoamérica y el Caribe, destacó que “esta inversión nos permitirá fortalecer las habilidades de nuestros operadores. También reconocer la experiencia que han adquirido en su trabajo y brindarles nuevas oportunidades de especialización”.

Nuestro objetivo es impulsar su profesionalización y el desarrollo de competencias laborales que contribuyan a sus procesos de certificación, al tiempo que avanzamos hacia operaciones más seguras y eficientes”, señaló.

En resumen, el entrenamiento mediante entornos virtuales permitirá que los colaboradores refuercen sus habilidades técnicas con ejercicios adaptados a las características de los equipos que utilizan en sus actividades cotidianas.

Asimismo, mantener estándares consistentes de seguridad y desempeño. Finalmente, con esta inversión, Hutchison Ports México amplía las herramientas de aprendizaje disponibles para sus colaboradores para responder a las necesidades de la industria portuaria.

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