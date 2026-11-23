Volkswagen seleccionó a la llantera Continental, como su proveedor oficial de neumáticos de equipo original para el nuevo ID.Cross, su próximo SUV compacto totalmente eléctrico. Modelo que saldrá de fábrica con el EcoContact 7, una línea diseñada para favorecer la eficiencia energética. Así como reducir el ruido de rodamiento y ofrecer alto kilometraje.

La homologación contempla tres medidas para este neumático de verano:

225/55 R17

225/50 R18

225/45 R19

De esta manera, Continental busca contribuir al desempeño del vehículo, mediante soluciones que consideran las necesidades particulares de la movilidad eléctrica.

El EcoContact 7 ha incorporado la tecnología Smart Energy Casing, que utiliza materiales innovadores en la carcasa, la capa interior y el costado para disminuir la fricción interna. Además, su estructura Aerodimple reduce la turbulencia de aire detrás del neumático y favorece una menor resistencia aerodinámica.

A estas características se suma el diseño Silent Pattern, que ayuda a amortiguar el ruido durante la conducción, especialmente en recorridos urbanos.

Continental ofrece alternativas para distintas además del Volkswagen ID.Cross

La colaboración también contempla opciones para diferentes condiciones climáticas, tales como para los meses más fríos, Volkswagen recomienda el WinterContact TS 870 P. Cuyo dibujo y diseño de laminillas proporcionan agarre sobre nieve y hielo.

Por otro lado, quienes buscan utilizar un solo juego de neumáticos durante todo el año pueden elegir el AllSeasonContact 2, disponible en medida 215/50 R18. Este modelo ofrece tracción en superficies secas, mojadas y condiciones invernales.

Sin embargo, los conductores mexicanos deberán esperar para conocer si estas opciones llegarán al país. Continental México confirmó que el EcoContact 7, WinterContact TS 870 P y AllSeasonContact 2 todavía no se comercializan en el mercado nacional. Aunque evalúa constantemente su portafolio.

Asimismo, el Volkswagen ID. Cross aún no está disponible en México. Cualquier anuncio sobre su posible llegada dependerá de Volkswagen de México.

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