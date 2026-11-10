Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé eléctrico llega a México con 1,169 caballos de fuerza

Mercedes-Benz ha puesto el alto desempeño eléctrico en el centro de AMG Night con la presentación del nuevo Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé. Un deportivo que alcanza hasta 1,169 caballos de fuerza (hp) en su configuración más potente. Esta develación ocurrió en el Frontón Bucareli, durante el fin de semana del automovilismo en México, y mostró la apuesta de la división AMG por una nueva generación de vehículos eléctricos deportivos.

Dicho modelo utiliza la arquitectura AMG.EA, una plataforma eléctrica de alto rendimiento desarrollada específicamente para los futuros vehículos de la división. Este sistema incorpora tres motores de flujo axial y una batería con celdas refrigeradas directamente, una combinación que busca ofrecer una elevada entrega de potencia y responder a las exigencias de conducción deportiva.

En cifras, el conjunto alcanza hasta 860 kW, equivalentes a 1,169 hp, una potencia que coloca a este coupé eléctrico. Esto como una de las propuestas más ambiciosas de Mercedes-AMG en materia de electrificación.

AMG.EA: la nueva apuesta eléctrica de Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé

Uno de los elementos más relevantes del nuevo GT 4-Door Coupé es su tecnología de propulsión. Con la diferencia de las configuraciones eléctricas convencionales, los motores de flujo axial ofrecen una arquitectura. Enfocada en conseguir una alta densidad de potencia en un formato compacto.

También, Mercedes-AMG aprovechó los avances tecnológicos del CONCEPT AMG GT XX, prototipo que en 2025 protagonizó una prueba de resistencia con récord en Nardò, Italia. Este desarrollo permitió a la marca explorar soluciones relacionadas con el rendimiento y la resistencia de sus futuros deportivos eléctricos.

La presentación del vehículo estuvo a cargo de Derrick Halvorsen, CEO de Mercedes-Benz México, quien encabezó la develación ante los invitados de AMG Night.

Toto Wolff acompaña la presentación en México

La celebración también contó con la presencia de Toto Wolff, director de equipo y director ejecutivo del Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team. Quien participó en el encuentro y destacó la importancia del Gran Premio de México para la escudería.

La música tuvo un papel complementario durante la noche, con una presentación del DJ y productor Diplo, ganador de tres premios Grammy, además de un set del mexicano Escuby.

Con esta presentación, Mercedes-Benz aprovechó uno de los principales encuentros del automovilismo en México para mostrar el rumbo tecnológico de su división deportiva. El nuevo Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé representa así un paso importante en la estrategia de electrificación de AMG, que busca mantener las prestaciones características de sus deportivos mediante nuevas soluciones de ingeniería eléctrica.

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