Stellantis

Antonio Filosa delega a Pablo Di Si dirección de Stellantis Norteamérica para aumentar la competitividad

Pablo Di Si asumió como nuevo director de operaciones de Stellantis Norteamérica; junto a su nombramiento ocurren tres movimientos en la estructura del conglomerado con el nombramiento de Jon Nelson como CFO Chief Financial Officer; Gustavo Soloaga como Chief Performance Officer y, Alexandre Sorel como CEO de Stellantis Financial Services

Martha Rojas
Pablo Di Si asumió sus nuevas responsabilidades al frente de Stellantis Norteamérica el pasado 4 de noviembre de 2026.
Pablo Di Si asumió sus nuevas responsabilidades al frente de Stellantis Norteamérica el pasado 4 de noviembre de 2026.
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En el marco de su plan de crecimiento FaSTLAne 2030, Stellantis ha reajustado su estructura organizacional con fuertes movimientos corporativos principalmente en Norteamérica. Recientemente, la marca anunció cambios en las áreas de servicio al cliente, posventa e incluso nombró a Mariana Lavigne como nueva directora de Leapmotor México. A estos cambios se suma uno nuevo: El nombramiento de Pablo Di Si como Chief Operating Officer COO para Norteamérica. 

Junto a este nombramiento hay otros tres movimientos que buscan reforzar la presencia del conglomerado tanto en el continente como a nivel global. Esto con el objetivo de aumentar la rentabilidad de la empresa durante los próximos años. 

Pablo Di Si, un ejecutivo con más de 20 años de experiencia asumirá una responsabilidad que anteriormente caía únicamente sobre el CEO de Stellantis, Antonio Filosa. 

Con este movimiento, se espera que Filosa pueda concentrarse en otras responsabilidades de dirección y estrategia a largo plazo. Al respeto, el CEO aseguró que este nombramiento llega en un momento en el que Stellantis Norteamérica mejoró su eficiencia y calidad manufacturera. 

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Norteamérica es fundamental para el éxito de Stellantis y para la ejecución de nuestra estrategia FaSTLAne 2030. Hemos logrado avances importantes y existen oportunidades significativas por delante. Pablo es un líder que comprende profundamente el mercado americano. Tengo plena confianza en lo que él y el equipo de Norteamérica lograrán juntos”, expresó Antonio Filosa, CEO de Stellantis.

Tres movimientos que impulsarán la rentabilidad de Stellantis 

Con la llegada de Pablo Di Si a la Dirección de Operaciones, también se produjeron tres cambios: 

  • Jon Nelson, fungirá como CFO Chief Financial Officer para Norteamérica, reportará a Pablo Di Si
  • Gustavo Soloaga, será el nuevo Chief Performance Officer y bajo su responsabilidad tendrá el liderazgo del Programa de Creación de Valor (VCP). 
  • Alexandre Sorel, asumirá como CEO de Stellantis Financial Services y reportará a Joao Laranjo. También mantendrá sus responsabilidades al frente de Servicios Financieros en Europa. 

Los cambios también implicaron que Joao Laranjo dejó de desempeñar la función e CFO Norteamérica. 

Cabe señalar que los nuevos nombramientos entraron en vigor desde el 4 de noviembre de 2026. Esto con el objetivo de que, desde sus nuevas posiciones, los ejecutivos puedan impulsar la eficiencia y calidad en manufactura, ejecutar un mayor control sobre los inventarios y aumentar el impulso local del mercado. 

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