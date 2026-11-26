La Asociación Filantrópica Cummins cumple 30 años de labor social en México. Tiempo en el que ha beneficiado a más de 30 mil personas a través de alguno de sus programas.

Desde su fundación en 1996, el brazo social del fabricante de motores impulsa proyectos educativos, de medioambiente y equidad mediante la colaboración con otras organizaciones sociales. En suma, unos 17 mil estudiantes formaron parte del programa además de que otros 28 mil participaron en alguno de sus voluntariados.

La participación de los colaboradores es uno de los principales motores de la Asociación Filantrópica Cummins (AFIC) es la participación de sus colaboradores. Muestra de ello, son los cerca de 5 mil trabajadores de Cummins participaron en los proyectos de la entidad durante 2025.

En estos 30 años hemos aprendido que el impacto social se construye escuchando a las comunidades y trabajando junto a ellas. Nuestro objetivo es que cada proyecto genere oportunidades y beneficios que permanezcan en el tiempo. Por eso, el compromiso de nuestros colaboradores y las alianzas con organizaciones sociales son fundamentales para lograr cambios que trasciendan”, señaló Gaspar Aguilar, Líder de Cummins Hispanoamérica y Presidente de la Asociación Filantrópica Cummins.

Cummins transforma el futuro de México

En materia ambiental, uno de los proyectos relevantes es la restauración de los manantiales de San Juan del Tuzal, en el Altiplano Potosino. Un proyecto desarrollado junto con la Organización Vida Silvestre (OVIS).

Entre 2024 y 2025, la iniciativa avanzó en la protección de cuatro manantiales y la recuperación de su entorno natural. Como resultado, las zonas protegidas registraron más de 30 especies de vegetación, frente a menos de 10 en áreas sin protección. Además, el proyecto genera beneficios para 120 habitantes del Ejido y personas de la etnia Wixárika.

En San Luis Potosí, las acciones también incluyen la renovación de la Escuela Primaria Juan Sarabia. Además de limpieza de manantiales y el apoyo a organizaciones comunitarias como JUNTOS.

Para los próximos años, buscará ampliar sus programas y fortalecer la colaboración con organizaciones civiles para incrementar su impacto en las comunidades mexicanas.

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