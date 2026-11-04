Paul Salazar, nuevo director de Continental Tire México

Con el objetivo de fortalecer la presencia de Continental Tire en México, Paul Salazar Dillon asumió como nuevo director general desde el 1 de noviembre de 2026.

Con más de 17 años de experiencia dentro de la empresa, donde ha ocupado diferentes posiciones en todo el continente, Salazar Dillon toma esta “nueva responsabilidad con entusiasmo y compromiso”.

El nuevo director general aseguró que México se encuentra entre sus principales mercados, por lo que su misión será continuar con el trabajo que el equipo ya ha realizado para consolidar su marca como referente en la fabricación de neumáticos. Así como para impulsar el desarrollo de soluciones seguras y de alta calidad para los conductores mexicanos.

Paul Salazar Dillon, quien ingresó a Continental en 2009 como Controlling Manager para la Región Andina, ha desarrollado una amplia experiencia en las áreas de ventas y supply chain.

Sus cargos han incluido nombramientos en Asia, Latinoamérica y Estados Unidos donde lideró con éxito la estrategia de mercado para los negocios de neumáticos de reemplazo para automóviles y camionetas.

Desde 2020, el ejecutivo encabeza la dirección de finanzas y supply chain de Management de Hoosier Racing Tires de Continental. Una división que se especializa en el desarrollo de neumáticos de alto desempeño.

Continental Tire impulsa

Con el nombramiento de Paul Salazar Dillon, Continental Tire impulsa su estrategia de crecimiento en México. Esto de la mano de un ejecutivo con visión, experiencia y liderazgo.

Habilidades con las cuales tratará de impulsar las áreas de neumáticos para automóviles, motocicletas, SUVs, camionetas, vehículos de transporte de carga y vehículos eléctricos.

Además de ello, la compañía adelantó su intención de participar en los segmentos de llantas para montacargas y aplicaciones industriales.

Finalmente, Continetal agradeció a Ricardo Martinz su dedicación y liderazgo al frente del área que hoy asume Salazar Dillon.

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