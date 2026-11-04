Industria

Paul Salazar, nuevo director de Continental Tire México

Paul Salazar Dillon asume como nuevo director general de Continental Tire, el ejecutivo con más de 17 años de experiencia en la empresa buscará consolidar e impulsar el negocio de llantas en el segmento eléctrico, de SUVs y vehículos de transporte

Martha Rojas
Pual Salazar Dillon Continental
Pual Salazar Dillon Continental
inicio » Industria » Paul Salazar, nuevo director de Continental Tire México

Con el objetivo de fortalecer la presencia de Continental Tire en México, Paul Salazar Dillon asumió como nuevo director general desde el 1 de noviembre de 2026. 

Con más de 17 años de experiencia dentro de la empresa, donde ha ocupado diferentes posiciones en todo el continente, Salazar Dillon toma esta “nueva responsabilidad con entusiasmo y compromiso”. 

El nuevo director general aseguró que México se encuentra entre sus principales mercados, por lo que su misión será continuar con el trabajo que el equipo ya ha realizado para consolidar su marca como referente en la fabricación de neumáticos. Así como para impulsar el desarrollo de soluciones seguras y de alta calidad para los conductores mexicanos. 

Paul Salazar Dillon, quien ingresó a Continental en 2009 como Controlling Manager para la Región Andina, ha desarrollado una amplia experiencia en las áreas de ventas y supply chain. 

Ad imageAd image

Sus cargos han incluido nombramientos en Asia, Latinoamérica y Estados Unidos donde lideró con éxito la estrategia de mercado para los negocios de neumáticos de reemplazo para automóviles y camionetas. 

Desde 2020, el ejecutivo encabeza la dirección de finanzas y supply chain de Management de Hoosier Racing Tires de Continental. Una división que se especializa en el desarrollo de neumáticos de alto desempeño. 

Continental Tire impulsa 

Con el nombramiento de Paul Salazar Dillon, Continental Tire impulsa su estrategia de crecimiento en México. Esto de la mano de un ejecutivo con visión, experiencia y liderazgo. 

Habilidades con las cuales tratará de impulsar las áreas de neumáticos para automóviles, motocicletas, SUVs, camionetas, vehículos de transporte de carga y vehículos eléctricos. 

Además de ello, la compañía adelantó su intención de participar en los segmentos de llantas para montacargas y aplicaciones industriales. 

Finalmente, Continetal agradeció a Ricardo Martinz su dedicación y liderazgo al frente del área que hoy asume Salazar Dillon. 

Te invitamos a leer más

Compartir
Anterior B. Govindarajan, CEO de Royal Enfield, posando junto a la nueva motocicleta Continental GT 750 en color rojo con carenado en EICMA 2026. Royal Enfield acelera hacia una nueva era: presenta Himalayan 750, Continental GT 750 en el EICMA 2026
Siguiente Familia acomodando equipaje en la cajuela abierta de una camioneta SUV Chirey Tiggo blanca durante una presentación del programa Chirey Family Care. Chirey refuerza su servicio postventa con más de 1,800 centros de atención a nivel mundial
No hay comentarios

En tendencia

Stellantis cambios organizacionales
Stellantis México ajusta su estructura organizacional: Busca más rentabilidad y preparación para el futuro
Grupo Stellantis
International-impulsa-propuesta-de-Venta-de-Soluciones-en-Mexico-y-Latinoamerica-con-Diana-Ruiz-como-directora-factor-automotor
International impulsa Venta de Soluciones en México y Latinoamérica, con Diana Ruiz como directora
International
uis-chi-paccar-mexico-director-operaciones-tmec-2027-factor-automotor
Luis Chi asume como director de Operaciones de PACCAR México y define prioridades hacia 2027
Kenworth
Aarón Rogel con saco azul marino posando con los brazos cruzados junto al logotipo corporativo de Daimler Truck México.
Aarón Rogel toma las riendas de Planta Santiago de Daimler Truck México
Tractocamiones y Camiones

Marcas que impulsan el autotransporte

Marca Automotriz Marca Automotriz Marca Automotriz Marca Automotriz Marca Automotriz Marca Automotriz Marca Automotriz Marca Automotriz

Síguenos

Vista Ampliada