Royal Enfield acelera hacia una nueva era: presenta Himalayan 750, Continental GT 750 en el EICMA 2026

La reconocida marca de motocicletas Royal Enfield aprovechó la 83.ª edición del Salón Internacional de la Moto de Milán (EICMA 2026), para mostrar hacia dónde se dirige su próxima etapa en la industria motociclista. En el evento realizado en Italia, el fabricante presentó un portafolio que combina nuevas propuestas de aventura, modelos deportivos y movilidad eléctrica.

El principal lanzamiento es la Himalayan 750, la primera motocicleta hecha por la marca e impulsada por un nuevo motor bicilíndrico de 743 cc. Este modelo representa una evolución de su familia de aventura y busca ampliar las capacidades para realizar recorridos de larga distancia y explorar diferentes terrenos.

El motor refrigerado por aire y aceite entrega 63 Nm de torque a 5,000 rpm, con el 90% de esa fuerza disponible desde las 3,500 rpm. También, este modelo incorpora cinco modos de manejo, unidad de medición inercial (IMU) de seis ejes, ABS en curva y control de tracción sensible a la inclinación.

Útil para los viajes prolongados, también integra control crucero, parabrisas regulable, asientos independientes y una capacidad de carga útil de 195 kilogramos. Los rines tubeless estarán disponibles en configuraciones de 19 pulgadas adelante y 17 pulgadas atrás, con opciones de aleación o radios.

Continental GT 750 y Flying Flea S6: nuevas rutas para Royal Enfield presentada en el EICMA 2026

El segundo lanzamiento es la Continental GT 750, resultando ser una evolución de su tradicional concepto café racer. Compartiendo la nueva plataforma bicilíndrica de 743 cc, pero incorpora una configuración optimizada para ofrecer un carácter más deportivo. Royal Enfield la presentó en versiones con y sin carenado, además de tres combinaciones de color: Red Line, TT Blue y Master Clean.

Por otra lado, la marca amplió su estrategia eléctrica con la Flying Flea S6, una scrambler urbana que extiende su propuesta City+ hacia caminos fuera del asfalto. Contando con motor eléctrico de alto torque, chasis ligero, asiento corrido tipo enduro y pantalla táctil circular con el sistema Fleaware.OS. Su llegada comercial está prevista para el verano de 2027, en colores Dart Yellow y Lightning Grey.

La exhibición también incluyó la Shotgun 650 Son of a Gun, desarrollada en colaboración con Deus Ex Machina. Esta se producirá únicamente 100 unidades a nivel mundial durante 2027, acompañadas de una chaqueta conmemorativa.

Finalmente, presentó la colección de indumentaria 1901, que introduce una nueva identidad visual inspirada en el emblema Cannon de la compañía.

B. Govindarajan, CEO de Royal Enfield, señaló que la estrategia consiste en ampliar las fronteras tecnológicas y de producto sin perder el carácter del Puro Motociclismo.

Con estas presentaciones, Royal Enfield cierra su aniversario 125 con una renovación de su portafolio que mira hacia nuevas cilindradas, estilos de conducción y alternativas eléctricas, manteniendo como eje su identidad motociclista.

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