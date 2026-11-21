Este 20 de noviembre de 2026 entró en vigor un esquema de autorregulación voluntaria que permite acreditar el cumplimiento de la NOM-012- SCT-2-2017, que regula el peso y las dimensiones de los tractocamiones que circulan en vías federales.

Sin embargo, aunque la autorregulación ya está en marcha como parte de un beneficio para los transportistas, muchos de ellos desconocen su alcance.

Así como los trámites que deben realizar para obtener un sello distintivo que los acredita como empresa que cumple la norma.

De acuerdo con Paulino Herrera, director ejecutivo de supervisión Dirección General del Autotransporte Federal (DGAF), aunque la autorregulación es “una declaración formal bajo protesta de decir la verdad, en la que los permisionarios certifican que sus vehículos, conductores y procesos internos cumplen” con las normas vigentes en materia de peso y dimensiones. “Este esquema no es una obligación, sino un sello de distinción para aquellos que ya operan con altos estándares”.

Por lo que su obtención es voluntaria y no se sanciona a quienes no la obtengan. Sin embargo, aquellas empresas que cuenten con el sello de distintición personalizado podrán:

Agilizar la revisión o incluso evitar el retén

Mejorar el control sobre los embarques

Integrarse a un selecto de grupo de empresas que cumplen

Para obtener dicho sello de autorregulación, la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP) lanzó un programa de acompañamiento. Esto con el fin de ayudar tanto a sus agremiados como a los transportistas que deseen incorporarse al programa de autorregulación voluntaria.

Durante el seminario web “Autorregulación en el Autotransporte Federal”, Paulino Herrera y Fernanda Ruiz, jefa del departamento de supervisión de normatividad de la DGAF, explicaron cuáles serán los pasos a seguir para obtener la distinción

ANTP impulsa la autorregulación voluntaria

Cabe señalar que, aunque el trámite, se puede realizar personalmente, sin embargo la ANPT brinda asesoría e incluso gestiona el trámite ante la DGAF. Al concluirlo, la asociación entrega un sello distintivo personalizado, en el cual destaca un código QR.

Al ser consultado por cualquier autoridad en carretera, el código QR muestra toda la información relacionada a la unidad. Por ejemplo, nombre del conductor, tipo de unidad, tren motriz, peso y dimensiones de la carga que transporta, así como la empresa a la que pertenece.

Para obtenerlo, las empresas deberán presentar una solicitud ante de la DGAF con una lista detallada de los vehículos en los que colocará el sello. Además, deberán detallar sus procedimientos operativos y los mecanismos de medición utilizados para comprobar el cumplimiento de la NOM-012.

El procedimiento contempla una revisión documental de hasta 15 días hábiles y una visita de inspección a las instalaciones, que también tendrá un plazo máximo de 15 días hábiles. Una vez acreditado el cumplimiento, la autoridad emitirá la aprobación correspondiente.

Este sello distintivo es una especie de “TAG” que indica que, tanto la unidad como la empresa en cuestión cumplen con la NOM-012-SCT

Cabe señalar que la obtención del distintivo es un mecanismo que la ANTP gestionó ante la DGAF para facilitar la circulación de unidades pesadas. Empresas como Grupo Bimbo, Barcel y fábrica de Jabón La Corona participaron en un programa piloto para implementar el sello de autorregulación.

Además, dichas empresas, reajustaron sus procesos operativos y en colaboración con las autoridades de la DGAF, identificaron áreas de mejora en los criterios y procesos para implementar el programa.

La ANTP señaló que tras una larga gestión se logró establecer un proceso para todas las empresas.

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