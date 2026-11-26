Toyota Revolución sigue reforzando su compromiso con la inclusión social y la movilidad accesible, mediante la donación de una Toyota Avanza al Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) en la Ciudad de México. Como colaboración que Toyota México mantiene con la Fundación Teletón desde hace 11 años.

Con esta nueva unidad, se busca facilitar el traslado seguro y oportuno de niñas, niños y jóvenes que necesiten el servicio. Apoyando a sus familias para seguir acudiendo más fácilmente a sus consultas y terapias médicas.

La entrega se realizó el 24 de noviembre en las instalaciones de Toyota Revolución, ubicadas en la avenida Revolución 406, en la colonia San Pedro de los Pinos, alcaldía Benito Juárez. Con esta iniciativa, la automotriz y su red de distribuidores buscan reducir las barreras geográficas y físicas que dificultan el acceso a los servicios de salud.

Toyota suma más de 110 vehículos donados a Teletón

Durante la entrega, Gerardo Romero, vicepresidente de Toyota Motor Sales de México, destacó que la movilidad representa un factor importante para garantizar que las personas mantengan la continuidad de sus tratamientos.

El directivo señaló que, durante los 11 años de colaboración con Fundación Teletón, Toyota ha podido destinar recursos e infraestructura. Esto para facilitar los traslados y contribuir a una mayor autonomía de las personas.

Como resultado de esta alianza, Toyota México ha donado más de 110 vehículos a los Centros de Rehabilitación Infantil Teletón de diferentes estados del país. Estas unidades fortalecen las operaciones de los centros y contribuyen a la atención de miles de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, autismo o cáncer.

Ludy Vives, gerente general de Toyota Revolución, destacó la importancia de involucrar a los distribuidores en iniciativas que generen beneficios directos para las comunidades.

Sobre la Avanza, explicó que permitirá trasladar a las familias al CRIT Ciudad de México. Y que facilitará que el personal médico llegue a zonas alejadas que requieren atención especializada.

Una alianza que impulsa la inclusión en México

Desde 2015, Toyota México y Fundación Teletón trabajan para fortalecer la infraestructura de los CRIT y otras instalaciones de la organización en el país.

Esta colaboración responde a la filosofía de la marca de impulsar la “Movilidad para Todos”. Una visión que busca eliminar obstáculos y generar oportunidades de integración social.

Fundación Teletón, con cerca de 30 años de trayectoria, brinda servicios de rehabilitación a miles de niñas y niños en México. En este contexto, la donación de Toyota Revolución representa un apoyo para las familias que necesitan trasladarse constantemente y una muestra de cómo la industria automotriz puede contribuir a causas sociales.

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