Para los transportistas en México, una de las principales preocupaciones es la inseguridad, un riesgo que no sólo existe en la carretera. Cada vez en más común el llamado fraude en la carga, el cual se gesta a través de la usurpación de identidad.

Esta modalidad de robo al autotransporte inicia cuando una empresa entrega su mercancía – con valor de cientos de miles de pesos- a un transportista al que apenas conoce. O bien, con el que tuvo unas pocas horas para verificar su identidad.

Para Marco Reyes, Country Manager de Flete.com, el intercambio entre ambos actores se basa en una premisa básica. Que la persona que llega al andén es quien dice ser; que la empresa detrás de ella existe y que sus documentos son auténticos.

Sin las herramientas de verificación adecuadas, la empresa solo cuenta con la palabra del transportista y es en ese momento cuando la confianza de toda la cadena se deposita en la palabra de alguien.

Sin embargo, también es en ese momento cuando se puede caer en la trampa llamada: usurpación de identidad.

Una modalidad de robo que, en Estados Unidos, generó pérdidas anuales por entre 3 mil 500 y 10 mil millones de dólares y representó 3 de cada 10 incidentes de robo al transporte de carga en 2026, según Consulting y Munich Re Specialty.

A diferencia del asalto en carretera, la usurpación de identidad en el autotransporte no necesita violencia, la mercancía se entrega por voluntad propia, con papeles en regla aparente y un número de recolección.

En México no existe una estadística pública específica sobre este tipo de fraude. Sin embargo, empresas como Flete.com han identificado el modus operandi de algunos delincuentes. Éstos suelen utilizar una empresa fachada, planean una recolección fraudulenta, suplantan el nombre una empresa o el transporte es ficticio.

¿Cómo mitigar los riesgos ante la usurpación de identidad?

Para prevenir la suplantación de identidad en el autotransporte de carga, las empresas deben fortalecer sus procesos de validación de transportistas con herramientas tecnológicas y consulta de fuentes oficiales.

Entre las medidas que recomienda Flete.com están:

Consultar la constancia de situación fiscal y la opinión de cumplimiento del SAT

Verificar la lista de contribuyentes del artículo 69-B

Revisar la legalidad de las licencias federales, tarjetas de circulación y pólizas de seguro vigentes

Finalmente, es necesario contar con herramientas de reconocimiento facial. Así como prueba de vida para confirmar la identidad de operadores e incluso implementar etiquetas de rastreo para asegurar la carga. Esto con el fin de disminuir el riesgo de robo al autotransporte.

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