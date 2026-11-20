Ante la saturación de los cruces fronterizos y las cada vez más estrictas regulaciones para el autotransporte de carga, Green Tide Logistics apostará por diversificar sus traslados a través de rutas marítimas. Esto como una alternativa para trasladar mercancías entre México y Estados Unidos.

La compañía de origen mexicano planea desarrollar rutas que conectan el Golfo de México con la costa este de Estados Unidos y, eventualmente, con Canadá.

Durante 2025, según información de Green Tide Logistics, el intercambio de bienes entre América del Norte alcanzó un valor de 850 mil millones de dólares. Cerca del 85% de estas mercancías se transportaron en camión o tren.

En ese escenario, menos del 8% del volumen de carga se trasladó por vía marítima. Algo que revela la importante oportunidad que existe para aprovechar los traslados marítimos.

Para Manuel Álvarez, cofundador de Green Tide Logistics, esta distribución desigual muestra que la infraestructura carretera no crece al mismo ritmo que la demanda logística.

De ahí que la compañía apueste por aprovechar las rutas marítimas sin trasbordos. Green Tide Logistics conecta los puertos con los centros productivos a ambos lados de la frontera.

Esto debido a que su modelo marítimo de corta distancia que conecta el Golfo de México con la costa este de Estados Unidos, sin transbordos se complementa con el transporte terrestre.

Los puertos cercanos a los centros productivos y el traslado por mar reducen los kilómetros que las mercancías recorren por carretera y ofrecen una vía adicional que no depende de los cruces fronterizos terrestres

Por ejemplo, una carga que parte de Tuxpan, Veracruz, puede llegar a Florida en sólo cuatro días, mientras que ha Filadelfia tomaría otros tres.

Transporte marítimo, reduce la dependencia de cruces fronterizos

A medida que los cruces fronterizos crecen y con ello, los tiempos de retraso, Green Tide Logistics se encamina a reducir su dependencia de este transporte.

Este cambio también tiene implicaciones ambientales. Pues transportar por carretera un contenedor con 20 toneladas de carga desde la Ciudad de México hasta Filadelfia implica un recorrido cercano a 4 mil 100 kilómetros. Dicha ruta genera alrededor de 5.1 toneladas de CO₂.

En contraste, la alternativa marítima reduce aproximadamente 350 kilómetros entre el traslado hacia Tuxpan y la última milla en destino. Esto se traduce hasta en un 60% menos de emisiones de CO2.

Por esto y la rapidez con la que es capaz de entregar sus cargas Green Tide Logistics prevé ampliar gradualmente su red con nuevas rutas, entre ellas una salida desde Coatzacoalcos. Además de extender sus conexiones hacia Canadá.

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