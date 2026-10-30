Se presenta una innovación que agiliza decisiones críticas para el transporte y la logística: Samsara MCP conecta operaciones e Inteligencia Artificial al instante. Permite a los clientes incorporar datos operativos de Samsara a los asistentes de IA, agentes y aplicaciones de elección sin requerir una integración personalizada.

Por ejemplo, analizar dónde están los vehículos, cuáles están fuera de servicio o le quedan horas. “La visión de Samsara es hacer que ese contexto sea práctico, de manera proactiva, a través de IA y automatizaciones”, dijo Brendan O’Driscoll, vicepresidente de Plataforma en Samsara.

Por lo tanto, “MCP es la siguiente pieza de esa visión; lo que permite a los clientes integrar los datos de operaciones con las herramientas de IA que un cliente ya haya elegido, sin requerir que los clientes creen una integración personalizada”.

Según la compañía, los clientes pueden conectar la aplicación de IA de su elección a Samsara usando sus credenciales existentes, incluido el inicio de sesión único. Una vez conectados, pueden hacer preguntas sobre sus operaciones directamente en Claude Desktop, ChatGPT, Microsoft Copilot o Cursor.

Específicamente, los equipos pueden entonces considerar los gastos, los recursos y los compromisos de servicio junto con lo que sucede en el campo.

¿Cómo funciona Samsara MCP?

Más de 40 herramientas de solo lectura permiten a estas aplicaciones extraer información sobre vehículos y conductores. Así como incidentes de seguridad y horas de servicio sin modificar los registros en Samsara. Los desarrolladores también pueden incorporar estas herramientas en agentes personalizados.

De hecho, si hay preguntas más complejas, la aplicación de IA elegida por los clientes puede recurrir al Asistente Samsara. Los agentes diseñados por la firma realizan el análisis dentro de la plataforma y devuelven una respuesta a la aplicación.

Al combinar esa información con datos de otros sistemas empresariales conectados, los clientes pueden investigar preguntas que antes requerían recopilar. También conciliar información entre aplicaciones:

●Despacho: un despachador que responde a un vehículo averiado puede pedir a un asistente de IA que identifique conductores cercanos con horas disponibles mediante Samsara y luego comparar esas opciones con los compromisos de entrega en el sistema de gestión de transporte de la empresa.

●Mantenimiento: un líder de mantenimiento puede extraer defectos de los reportes de inspección vehicular y pedirle a un agente conectado al sistema de mantenimiento de la empresa que redacte las órdenes de trabajo correspondientes.

●Finanzas: un equipo de finanzas puede examinar el gasto de combustible junto con la actividad del vehículo y el tiempo de ralentí para entender qué está generando costos. Ejemplificando que Samsara MCP conecta operaciones e Inteligencia Artificial al instante.

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