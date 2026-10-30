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Ford impulsa el relevo generacional en su red de distribuidores en México

Cinco ejecutivos de Automotriz Reynosa, Automotores Coahuilenses, Mylsa Querétaro, Jacobo Rodríguez y Automotriz Monterrey concluyeron un programa de capacitación en la National Automobile Dealers Association (NADA) para en el futuro ocupar puestos de liderazgo en sus distribuidoras

Martha Rojas
Ford relevo generacional
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Ford impulsa el relevo generacional en su red de distribuidores en México con la capacitación de cinco figuras que fungirán como sucesores en los distribuidores en México

Cinco ejecutivos de las distribuidoras Automotriz Reynosa, Automotores Coahuilenses, Mylsa Querétaro, Jacobo Rodríguez y Automotriz Monterrey concluyeron un programa de capacitación en la National Automobile Dealers Association (NADA). Dicho curso fue impartido en Estados Unidos con el objetivo de consolidar las habilidades de liderazgo y desarrollo profesional de los participantes. 

Esto con el fin de consolidar la continuidad de los negocios de sus distirbuidores. La capacitación se enfocó en mejorar la operación y administración de las agencias. Así como los retos que enfrenta la industria automotriz. 

Detrás de cada distribuidor Ford existe una historia de esfuerzo, compromiso y familias que han contribuido al crecimiento de la marca en México. Dar continuidad a ese legado implica preparar a quienes tomarán la estafeta y tendrán la responsabilidad de llevar estos negocios hacia el futuro con éxito”, expresó Laura Valdés, directora de mercadotecnia y ventas de Ford de México. 

En el marco de la graduación de la segunda generación de líderes que concluyen el programa en NADA con Ford, la marca destacó el valor de proteger negocios que, por generaciones han pertenecido a una misma familia. 

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Ford mantiene el legado de sus directores 

La relación entre Ford y sus distribuidores tiene una trayectoria que, en algunos casos, supera los 100 años. 

Sebastián Casanova, director de servicio al cliente de la compañía, señaló que existen familias que respaldaron a la marca desde antes de su llegada al país. 

En consecuencia, la segunda generación de graduados se suma así a los esfuerzos de Ford por preparar a los futuros responsables de sus agencias y preservar la continuidad de las empresas que han acompañado a Ford en México 

Aún se desconoce cuándo comenzarán a ocupar las posiciones ejecutivas de los distribuidores de Ford en México.
Aún se desconoce cuándo comenzarán a ocupar las posiciones ejecutivas de los distribuidores de Ford en México.

Aunque la compañía no precisó cuándo asumirán cargos directivos los participantes ni si existe un calendario para futuras generaciones, el programa apunta a fortalecer la sucesión empresarial. Esto como parte del desarrollo de su red de distribución.

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