Mercado Libre inaugura en Hidalgo su primer Centro de Distribución Robótico en México

Con la presencia de la presidenta, Claudia Sheinbaum, Mercado Libre inauguró su primer Centro de Distribución Robótico en Hidalgo.

Dichas instalaciones son las primeras en México que incorporan robots para la preparación y el procesamiento de pedidos. Su apertura marca la expansión de la infraestructura de la plataforma en el estado, donde ya cuenta con tres naves en operación y forma parte de una inversión acumulada de 604 millones de dólares.

La incorporación de robots y nuevas tecnologías marcan un paso decisivo en la tecnificación de la empresa de e-commerce.

El nuevo centro robotizado de Mercado Libre en Hidalgo cuenta con 240 robots. Aunque se estima que el número podría llegar a los 1,000 una vez que el centro alcance su máxima capacidad.

Algo que la presidenta Sheinbaum calificó como positivo y aval del atractivo de inversión con el que cuenta México.

El principal atractivo de México es la sofisticación de los trabajadores y el número de ingenieros. Antes era una mano de obra barata”, Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Mercado Libre apuesta por las operaciones automatizadas a gran escala

Actualmente, Mercado Libre opera tres naves en el estado de Hidalgo que suman más de 290 mil metros cuadrados de terreno y permiten movilizar unos 6.8 millones de paquetes mensuales.

Con la apertura del nuevo Centro de Distribución Robótico en Hidalgo el volumen de operaciones podría superar los 15 millones.

Nuestro primer centro de Distribución con Robots en México marca un paso en la evolución de nuestra innovación logística porque nos permite ampliar nuestro alcance. Además, muestra nuestro impacto social en Hidalgo donde, desde nuestra llegada hemos generado cerca de 4 mil 700 empleos directos. Ese es el efecto MELI cada paso que damos se traduce en actividad económica y en nuevas oportunidades”, expresó David Geisen, director general de Mercado Libre México

Cabe señalar que la apertura de este centro robotizado forma parte de una inversión a largo plazo que Mercado Libre realizará en México y que asciende a 4 mil 600 millones de dólares en total.

Con la apertura de su nuevo Centro Mercado Libre suma tres naves en Hidalgo.

Así la plataforma busca expandir su presencia en el país e incrementar su infraestructura logística y de distribución.

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