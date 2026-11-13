GobiernoStellantis

SICT implementa jornada para que operadores obtengan constancia de aptitud psicofísica, y facilitarles la obtención de licencias

Con el objetivo de facilitar que conductores del autotransporte federal obtengan su licencia, del 16 de noviembre al 17 de diciembre la SICT implementará la jornada Mes del Apto Médico en 31 estados, para que los operadores obtengan su constancia de aptitud psicofísica.

Rocío Alavez
SICT-implementa-jornada-para-que-operadores-obtengan-constancia-de-aptitud-psicofisica-factor-automotor
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) realizará a nivel nacional, la jornada Mes del Apto Médico para que más operadores del autotransporte obtengan su constancia de aptitud psicofísica.
inicio » Gobierno » SICT implementa jornada para que operadores obtengan constancia de aptitud psicofísica, y facilitarles la obtención de licencias

Del 16 de noviembre al 17 de diciembre de este año, la SICT implementa jornada para que operadores obtengan Constancia de Aptitud Psicofísica (EPI). En 31 estados, la jornada Mes del Apto Médico desplegará 46 unidades médicas.

Según informó la dependencia en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las jornadas médicas serán instrumentadas por la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte (DGPMPT).

Asimismo, se indicó que conforme a la estadística con la que cuenta la DGPMPT, durante el ejercicio 2026 y el primer trimestre de 2027, al menos 70,704 personas van a requerir de la actualización de la constancia. 

A través de dicha campaña, la dependencia brindará facilidades a los conductores del autotransporte federal para la expedición o renovación de su licencia federal de conductor.

Ad imageAd image

La Subsecretaría de Comunicaciones y Transportes de la SICT, que encabeza Tania Carro Toledo, anunció que se otorgarán facilidades para la práctica del Examen Psicofísico Integral (EPI).

Principalmente, al personal que interviene en la operación, conducción o auxilio del autotransporte federal en las vías generales de comunicación terrestre, indicó la dependencia en el documento.

La constancia facilita obtencion de la licencia de conducir

SICT implementa jornada para que operadores obtengan constancia de aptitud psicofísica, instrumentada por la DGPMPT. De hecho, en un horario de las 8:00 a las 16:00 horas, excepto días inhábiles.

Ad imageAd image

En este sentido, podrán participar los conductores del autotransporte federal que cuenten con una constancia ya vencida. O que su renovación deba hacerse durante el ejercicio 2026 y hasta el primer trimestre de 2027.

Primero, deberán presentar y cumplir con comprobante de pago, obtención de biométricos y toma de signos vitales. También presentar identificación oficial, previo registro. Después, para la expedición de primera vez de la EPI, los conductores deberán presentar identificación oficial y comprobante de pago.

Igualmente, electrocardiograma expedido por laboratorio certificado, estudios de glucosa sérica y hemoglobina glucosilada expedidos por laboratorio certificado. Además de reporte de agudeza visual no mayor a 30 días expedida por oftalmólogo autorizado. Incluso una carta responsiva firmada.

La jornada se implementará del 16 de noviembre al 17 de diciembre del presente año en 46 unidades médicas que serán desplegadas en 31 estados.

Finalmente, los operadores podrán consultar la ubicación de las unidades médicas, así como los requisitos solicitados en https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5803765&fecha=13/11/2026#gsc.tab=0

Sigue leyendo:

Compartir
Anterior Automóvil de carreras tipo turismo número 5 con diseño de camuflaje azul e insignias de la Secretaría de la Defensa Nacional exhibido frente a un avión caza en el Museo Militar de Aviación. Circuito Defensa MX: AIFA tendrá su propio circuito de carreras en Santa Lucía en 2027 en el FAMEX Grand Prix
Siguiente KIA K4 seguridad KIA encabeza premios de seguridad y diseño en Estados Unidos: Telluride y K4 se llevan 2 Premios Buzz
No hay comentarios

En tendencia

Echa-un-vistazo-a-la-agenda-de-ACT-Expo-2027-factor-automotor
Echa un vistazo a la agenda de ACT Expo 2027
Eventos
Desayunando Soy Logístico 2026 analizó los retos de la IA.
En LATAM, el supply chain aumenta 33% su inversión en agentes de IA: Soy Logístico aborda retos y ventajas
Logística
Crece-5.08-venta-al-menudeo-de-pesados-en-octubre-sigue-contraccion-acumulada-factor-automotor
Crece 5.08% venta al menudeo de pesados en octubre; sigue contracción acumulada
ANPACT
HKC-llegara-a-Villa-de-Reyes-San-Luis-Potosi-a-fin-de-ano-factor-automotor
HKC llegará a Villa de Reyes, San Luis Potosí, a fin de año
Industria

Marcas que impulsan el autotransporte

Marca Automotriz Marca Automotriz Marca Automotriz Marca Automotriz Marca Automotriz Marca Automotriz Marca Automotriz Marca Automotriz

Síguenos

Vista Ampliada