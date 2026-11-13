SICT implementa jornada para que operadores obtengan constancia de aptitud psicofísica, y facilitarles la obtención de licencias

Del 16 de noviembre al 17 de diciembre de este año, la SICT implementa jornada para que operadores obtengan Constancia de Aptitud Psicofísica (EPI). En 31 estados, la jornada Mes del Apto Médico desplegará 46 unidades médicas.

Según informó la dependencia en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las jornadas médicas serán instrumentadas por la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte (DGPMPT).

Asimismo, se indicó que conforme a la estadística con la que cuenta la DGPMPT, durante el ejercicio 2026 y el primer trimestre de 2027, al menos 70,704 personas van a requerir de la actualización de la constancia.

A través de dicha campaña, la dependencia brindará facilidades a los conductores del autotransporte federal para la expedición o renovación de su licencia federal de conductor.

La Subsecretaría de Comunicaciones y Transportes de la SICT, que encabeza Tania Carro Toledo, anunció que se otorgarán facilidades para la práctica del Examen Psicofísico Integral (EPI).

Principalmente, al personal que interviene en la operación, conducción o auxilio del autotransporte federal en las vías generales de comunicación terrestre, indicó la dependencia en el documento.

La constancia facilita obtencion de la licencia de conducir

SICT implementa jornada para que operadores obtengan constancia de aptitud psicofísica, instrumentada por la DGPMPT. De hecho, en un horario de las 8:00 a las 16:00 horas, excepto días inhábiles.

En este sentido, podrán participar los conductores del autotransporte federal que cuenten con una constancia ya vencida. O que su renovación deba hacerse durante el ejercicio 2026 y hasta el primer trimestre de 2027.

Primero, deberán presentar y cumplir con comprobante de pago, obtención de biométricos y toma de signos vitales. También presentar identificación oficial, previo registro. Después, para la expedición de primera vez de la EPI, los conductores deberán presentar identificación oficial y comprobante de pago.

Igualmente, electrocardiograma expedido por laboratorio certificado, estudios de glucosa sérica y hemoglobina glucosilada expedidos por laboratorio certificado. Además de reporte de agudeza visual no mayor a 30 días expedida por oftalmólogo autorizado. Incluso una carta responsiva firmada.

La jornada se implementará del 16 de noviembre al 17 de diciembre del presente año en 46 unidades médicas que serán desplegadas en 31 estados.

Finalmente, los operadores podrán consultar la ubicación de las unidades médicas, así como los requisitos solicitados en https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5803765&fecha=13/11/2026#gsc.tab=0

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