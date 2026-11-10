Tecnología e inteligencia de datos, aliados para mantener la competitividad en El Buen Fin y más allá

Del 13 al 17 de noviembre de 2026, miles de empresas buscarán capitalizar la demanda de los consumidores. Una temporada de alta demanda logística en la cual la tecnología e inteligencia de datos son aliados para mantener la competitividad en El Buen Fin y más allá.

De hecho, en estos cinco días se ponen a prueba las estrategias de venta y la capacidad de las operaciones logísticas para responder de manera eficiente, segura y oportuna. Según la AMVO, 8 de cada 10 consumidores potenciales planean adquirir algún producto o servicio durante dicha campaña.

Además, 62% de los compradores combinará canales físicos y digitales, mientras que 67% investigará precios y productos antes de realizar una compra. Ante este panorama, la logística necesita información confiable para tomar mejores decisiones.

Por ejemplo, la telemática permite conectar los vehículos con plataformas de análisis que transforman datos operativos en información útil para gestionar las flotas. A través de la integración de datos de ubicación, recorridos, consumo de combustible, comportamiento de conducción y desempeño de los vehículos.

Desde la perspectiva de Geotab, aprovechar estos datos es fundamental para que las empresas de transporte y distribución respondan a las exigencias de las temporadas de alta demanda. Asimismo, detectar desviaciones y ajustar estrategias con base en evidencia.

La telemática permite tener mayor visibilidad sobre el desempeño de las flotas, identificar oportunidades para optimizar recorridos y consumo de combustible y fortalecer la seguridad vial. Convertir los datos en decisiones oportunas es clave para que las empresas mantengan la continuidad de sus operaciones y respondan a las exigencias de un mercado cada vez más dinámico.

Eficiencia de los recorridos en periodos peak

Principalmente, durante los periodos peak, la información sobre ubicación y desempeño vehicular contribuye a mejorar la visibilidad de las unidades en operación, identificar patrones de uso y respaldar una mejor planeación de los desplazamientos.

Esto permite a las empresas evaluar cómo utilizan sus recursos y tomar decisiones orientadas a reducir recorridos innecesarios. También a controlar los costos operativos y aprovechar mejor la capacidad disponible de sus flotas.

José Liborio Calderón, AVP y Country Manager para México en Geotab, comentó que, durante El Buen Fin, la eficiencia logística depende cada vez más de la capacidad de las empresas para anticiparse y tomar decisiones basadas en datos.

La eficiencia también está estrechamente relacionada con el consumo de combustible. En operaciones con numerosos vehículos y entregas diarias, incluso pequeñas mejoras en estos indicadores pueden representar oportunidades relevantes de ahorro.

Mediante el análisis de datos, las organizaciones pueden identificar comportamientos recurrentes, establecer objetivos de desempeño y medir el impacto de sus acciones para avanzar hacia una operación más eficiente y sostenible.

Sin embargo, una logística eficiente también debe ser una logística segura. El incremento de la actividad puede generar mayor presión sobre los conductores, jornadas exigentes y condiciones de circulación más complejas.

El análisis del comportamiento al volante ayuda a las empresas a identificar patrones de riesgo, desarrollar programas de capacitación y dar seguimiento a indicadores relacionados con la conducción. Estas acciones contribuyen a fortalecer una cultura de seguridad vial que protege tanto a los operadores como a los demás usuarios de las vías.

Finalmente, la prevención también implica anticiparse a una falla mecánica que puede afectar la continuidad de las entregas, generar costos adicionales y comprometer los tiempos de servicio. Ya que la tecnología e inteligencia de datos son aliados para mantener la competitividad en El Buen Fin y más allá.

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