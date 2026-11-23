Las tecnologías para la gestión de flotas pueden desempeñar un papel clave en la transición hacia una logística más sostenible. Esto al permitir que las empresas reduzcan su consumo de combustible y por lo tanto, sus emisiones contaminantes. Por ello, la telemática surge no sólo como una herramienta con la que se puede mejorar la trazabilidad de las operaciones, sino también optimizar los recursos y la conducción.

Durante el C12 Elevate Summit 2026, Webfleet planteó la telemática como una alternativa no sólo para lograr la descarbonización, sino también para aumentar la rentabilidad de la gestión de flotas.

En el encuentro, realizado entre el 13 y 15 de octubre de 2026 en Guadalajara, Joel Ramírez, director de Webfleet, aseguró que la telemática promueve la conducción segura, la reducción en los costos de mantenimiento así como los riesgos de frenadas bruscas. Además de ello, ofrece un seguimiento puntual del progreso de las operaciones, facilitando la evaluación de los objetivos y las metas por alcanzar.

Acompañado de Julio Hernández, cofundador y CCO de Grupo Panamotors; Ricardo García, vicepresidente de Transporte y logística de Grupo DEACERO; y Javier Zarazua, director de CSCMP México en el panel “Sustentabilidad End to End: De la estrategia a la operación”, el ejecutivo señaló que los gestores de flotas pueden alcanzar los objetivos de sostenibilidad con herramientas precisas que apunten hacia la videovigilancia.

Telemática en la gestión de flotas

El director de Webfleet destacó a OptiDrive 360 como una de las herramientas más últiles para controlar la huella de carbono de las flotas y aumentar la rentabilidad.

Se trata pues de una herramienta desarrollada por Webfleet que se enfoca en el análisis y detección de áreas de oportunidad.

Dicho sistema se encarga de monitorear la conducción e identificar áreas problemáticas. Esto con el objetivo de implementar mejorar que no sólo ayuden a a levar la seguridad de la conducción o el desempeño del operar, sino también que se traduzcan en una disminución de los costos.

OptiDrive 360 de Webfleet facilita la generación de informes donde se pueden evaluar 12 KPI’s. Para los gestores de flotas esto se traduce en información valiosa sobre el tiempo, el presupuesto y el gasto de combustible de cada unidad.

Al mismo tiempo, la herramienta facilita la capacitación de conductores y el monitoreo de áreas de riesgo.

Para los administradores, esto se traduce en una mayor seguridad, mejor desempeño y menos emisiones de CO2 y gastos.

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