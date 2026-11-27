Con el objetivo de incrementar las conexiones en Pacífico mexicano y las rutas hacia Estados Unidos, la empresa sinaloense Tufesa inauguró una nueva Terminal Internacional de Autobuses en Puerto Vallarta, Jalisco.

La terminal comenzará a operar este domingo 29 de noviembre de 2026 con 23 rutas hacia Sonora, Sinaloa, Nayarit y Baja California y, otras tres hacia Arizona. Además de una flota de autobuses Irizar i8.

A la par, la empresa comenzará a operar un nuevo Centro Logístico TufesaPack también en Puerto Vallarta. Ampliando sus servicios de transporte de pasajeros, mensajería y logística en uno de los principales nichos turísticos del país.

La apertura, tanto de la terminal de autobuses como del nuevo centro logístico marcan un hito importante en la estrategia de expansión de la empresa sonorense en el noreste del país.

Óscar Luna Fernández, presidente del Consejo de Administración de Grupo TUFESA, destacó que esta nueva etapa para la compañía llega después de 33 años en la industria del transporte.

En ese sentido, destacó que la nueva Terminal Internacional de Autobuses en Puerto Vallarta, Jalisco, cuenta con instalaciones funcionales, unidades confortables con carrocería Irizar, procesos eficientes y personal capacitado.

Así mismo explicó que sus operaciones funcionan bajo altos estándares de seguridad, comodidad y atención a usuarios.

Nuevo Centro Logístico en Puerto Vallarta

A la parte de la nueva Terminal Internacional de Autobuses, TUFESA comenzará a operar un Centro Logístico con soluciones de paquetería, mensajería y logística.

Sus servicios contemplan envíos terrestres, así como servicios de transporte aéreo y mercancías marítimas.

Los autobuses Irizar i8 ofrecen máxima comodidad y conectividad a los pasajeros.

Por lo que su oferta no sólo se dirige a particulares, sino a empresas y emprendedores que busquen crecer más allá del territorio mexicano.

Cabe señalar que tanto la terminal de autobuses Tufesa. Así como el nuevo centro logístico de TufesaPack se encuentran ubicados en Palma Real número 15, en la colonia Guadalupe Victoria, en Puerto Vallarta. Y su apertura es particularmente significativa en la medida que amplía las rutas de movilidad y logística en el Puerto jalisciense.

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