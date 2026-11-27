Frente al auge cada vez mayor de las armadoras chinas, MTM, una empresa mexicana enfocada en la maquinaria pesada, apuesta por un portafolio enfocado a la rentabilidad a largo plazo.

La compañía considera que una buena compra no sólo se mide por el valor de adquisición sino por el costo de mantenerla a través del tiempo.

En ese sentido, su portafolio de maquinaria de construcción ha demostrado una operatividad excepcional para las compañías que buscan durabilidad, calidad, soporte posventa y un menor costo total de propiedad.

Aunque MTM, perteneciente a Grupo CIPSA, reconoce que, desde la pandemia por COVID-19, las marcas chinas experimentaron un boom impulsado por la falta de chasis. Ante dicha escasez los fabricantes comenzaron a vender unidades completas listas para operar en lugar de solo maquinaria.

Dicha oferta significó un desafío importante para empresas como MTM que se especializan en la fabricación de equipo para montaje sobre chasis.

Sin embargo, la compañía ha logrado sortear dicho desafío porque “el mercado comienza a distinguir entre precio de adquisición y rentabilidad a largo plazo”.

Emmanuel Vargas, gerente de marketing de MTM aseguró que la durabilidad de los componentes, la disponibilidad de refacción, el servicio posventa y la productividad operativa son determinantes en la decisión de compra.

Bajo esta visión, la empresa mexicana de maquinaria para construcción impulsa una estrategia basada en el Costo Total de Propiedad. Co la que busca demostrar que una inversión inicial no necesariamente representa un ahorro durante toda la vida útil de la maquinaria.

MTM apuesta por la calidad a largo plazo

Como parte de su estrategia de posicionamiento, MTM obtuvo el distintivo Hecho en México después de superar procesos de auditoría. Además, durante 2026 renovó la certificación ISO 9001:2015, que avala sus sistemas de gestión de calidad.

Con esta visión, la empresa se ha fijado como objetivo consolidar su presencia en México. Así como expandir sus líneas de concreto y compactación de residuos en Centro y Sudamérica. Respaldada por alianzas estratégicas, innovación continua y una propuesta de valor enfocada en la rentabilidad de largo plazo para sus clientes.

Cabe decir que, recientemente, MTM integró a sus servicios la solución, Global Financial Leasing. Una financiera enfocada exclusivamente para la adquisición de equipos por parte de empresas constructoras y contratistas del sector. Esto con el objetivo de facilitar el acceso a maquinaria de alto valor, sin comprometer capital de trabajo. Esto, como un movimiento clave para contribuir a la eficacia de las inversiones y procesos de sus clientes.

Cabe señalar que estos reconocimientos y planes de MTM llegan en un contexto de recuperación para la industria de la construcción. Según datos de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), en julio de 2026 el valor de producción de las empresas constructoras creció 4.6% anual. Acumulando cuatro meses consecutivos de crecimiento.

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