Daimler Truck continúa con su estrategia enfocada en la descarbonización del transporte y a la par, del desarrollo de unidades eléctricas, prepara la llegada, en 2027, de su primer tractocamión impulsado con hidrógeno líquido.

Se trata del Mercedes-Benz NextGenH2, del cual se producirán 100 unidades en la planta de Wörth am Rhein, Alemania a partir de 2027.

Cabe señalar que, según informó la armadora, la mitad de su producción ya fue comprometida con clientes del Viejo Continente, que comenzarán a operar éstos camiones de hidrógeno ese mismo año.

De acuerdo con la compañía, la implementación de camiones a hidrógeno no sólo permitirá acelerar la descarbonización en el transporte, sino satisfacer las necesidades energéticas de transportistas que recorren largas distancias.

La armadora aseguró que el nuevo Mercedes-Benz NextGenH2 brinda una alta eficiencia energética y una relación excepcional entre el consumo de combustible y el rendimiento.

Al contar con un tanque con capacidad para almacenar hasta 85 kg de hidrógeno líquido a -253°C, esta unidad tendrá mayor rendimiento que los eléctricos de batería e incluso que aquellos que usan hidrógeno comprimido en gas. Ofreciendo una autonomía superior a los 1,000 kilómetros.

Por otra parte, el fabricante alemán aseguró que el tiempo de repostaje será de sólo 15 minutos. Disminuyendo drásticamente las pausas de operación.

De acuerdo con Daimler Truck, la unidad tendrá una autonomía superior a los 1000 kilómetros por tanque.

Mercedes-Benz NextGenH2: El futuro del autotransporte

El vehículo de hidrógeno líquido fabricado con la denominación Mercedes-Benz NextGenH2 planea explotar las máximas bondades del hidrógeno líquido. Aprovechando también las pilas desarrolladas por Cellcentric.

Las características clave de la segunda generación incluyen componentes de la serie actual del Mercedes-Benz eActros 600 eléctrico a batería. Estos incluyen el ProCabin optimizado aerodinámicamente. Además de la nueva generación del eje integrado Multimedia Cockpit Interactive 2 y los últimos sistemas de seguridad y asistencia basados en la arquitectura E/E actual.

Al igual que su predecesor, el camión Mercedes-Benz NextGenH2 está pensado para aplicaciones flexibles y exigentes en el transporte pesado de larga distancia.

Aunque Daimler Truck no ha especificado el costo o rendimiento por kilómetro de esta unidad, se sabe que se tratará de un camión accesible.

Iniciando porque al integrar una pila y un tanque de almacenamiento para hidrógeno líquido, un combustible relativamente liviano, su peso disminuirá y su eficiencia aerodinámica incrementará.

Además, un menor pesos beneficia la carga útil, aunque esto dependerá de la configuración específica de cada unidad.

Desde el verano de 2024, cinco camiones Mercedes-Benz GenH2 de primera generación se han sometido a distintas pruebas en entornos reales. En total, dichas unidades han cubierto más de 600 mil kilómetros de operaciones.

Lo anterior demuestra el potencial del hidrógeno, no sólo para el sector transportista, sino también para toda la cadena de suministro.

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