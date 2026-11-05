Octubre se convierte en el mes del pan de muerto: ventas crecen 83% en Rappi

El pan de muerto ya no esperó hasta noviembre para conquistar a los consumidores mexicanos. Esto ya que en la segunda quincena de octubre, las ventas de este producto crecieron 83% en Rappi, por una tendencia que confirma que los mexicanos adelantaron cada vez más sus compras para celebrar el Día de Muertos.

De acuerdo con la Radiografía del Pan de Muerto de Rappi, la demanda de este producto se aceleró entre el 13 y el 26 de octubre de 2026. Comparando las semanas del 13 al 19 y del 20 al 26 de octubre, la plataforma registró un incremento de 83% en ventas.

De la misma manera , el análisis de los hábitos de consumo durante las temporadas de 2024 y 2025 mostró que los pedidos aumentaron 67% entre esas mismas semanas, mientras que el número de piezas vendidas creció cerca de 60%.

José Luis Montalvo, director de Restaurantes en Rappi México, explicó que esta tradición gastronómica ahora abarca varias semanas de consumo. En lugar de concentrarse únicamente en los días cercanos al 1 y 2 de noviembre.

Culiacán lidera las ventas de pan de muerto en ventas de Rappi

El crecimiento en ventas, también se refleja en el gasto de los consumidores, ya que según Rappi, el ticket promedio de los pedidos que incluyen pan de muerto aumentó 13% respecto al año anterior. Sin embargo, durante el 1 y 2 de noviembre, este indicador superó un incremento del 30%.

Esto ocurre porque los usuarios aprovechan sus pedidos para comprar otros productos destinados a reuniones familiares, meriendas y ofrendas. De hecho, el pan representa menos de una quinta parte del valor total del carrito.

En cuanto a las ciudades con mayor demanda, Culiacán ocupa el primer lugar, seguida de la Ciudad de México, Hermosillo y Durango. Destaca que tres de las cuatro ciudades líderes pertenecen al norte del país.

Por otra parte, Durango registra el mayor número de piezas por pedido, con casi tres unidades. Mientras tanto, en la capital mexicana, el gasto por pieza supera más del doble al de las ciudades norteñas del ranking.

El pan tradicional sigue siendo el favorito

Aunque existen diferentes tamaños y presentaciones, el pan de muerto tradicional con azúcar mantiene la preferencia de los consumidores. Los formatos más solicitados incluyen piezas individuales, paquetes de seis y presentaciones extra grandes.

En promedio, cada pedido incorpora casi dos piezas, lo que refleja que los consumidores también compran para compartir.

Así, los datos de Rappi muestran cómo una de las tradiciones gastronómicas más representativas de México evoluciona en sus hábitos de consumo y extiende su temporada comercial desde octubre.

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