Inversión en infraestructura del Plan Michoacán supera 50 mil mdp

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) dio a conocer que la inversión en infraestructura del Plan Michoacán supera los los 50 mil mdp. Esto a un año de su implementación en la entidad.

Según Jesús Esteva Medina, titular de la dependencia, el monto en las obras de infraestructura del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia asciende a 50 mil 561 millones de pesos.

En este sentido, están en proceso de modernización 411 kilómetros de seis autopistas con inversión mixta por 41 mil 383 mdp. Principalmente, concluyeron los trabajos en la autopista Pátzcuaro-Uruapan.

Sin embargo, siguen las obras en los tramos Zitácuaro-Maravatío, Uruapan-Nueva Italia, Ramal de Acceso a Uruapan, Nueva Italia-Lázaro Cárdenas y Uruapan-Zamora.

Asimismo, se labora en 80 caminos artesanales con un total de 325 km y una inversión de 2 mil 120 mdp. Y se llevan a cabo 223 acciones de reconstrucción, bacheo y pavimentación.

Esto como parte del programa de conservación y modernización de carreteras federales y estatales en más de 2 mil kilómetros, con una inversión de más de 7 mil mdp.

Obras en proceso de construcción con beneficio comunitario

De acuerdo con el funcionario federal, también se construye el puente de Santiago Undameo, cuyas obras concluirán en los próximos meses. De hecho, forma parte de la inversión en infraestructura del Plan Michoacán que supera los 50 mil mdp.

También están en proceso de construcción cuatro Centros Comunitarios “México Imparable”, en Apatzingán, Zamora, Uruapan y Morelia. Incluso se prevé la conclusión de las obras en diciembre de este año, que suman una inversión de más de 39 mil mdp.

Estas obras forman parte de la estrategia integral del Gobierno de México para reducir desigualdades, impulsar la conectividad, promover el desarrollo y fortalecer la seguridad de Michoacán, se indicó.

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