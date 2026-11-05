Gobierno

Inversión en infraestructura del Plan Michoacán supera 50 mil mdp

La SICT destaca la modernización de 411 km de autopistas con inversión mixta, además del proceso de construcción 80 caminos artesanales y cuatro Centros Comunitarios “México Imparable”.

Rocío Alavez
Inversion-en-infraestructura-del-Plan-Michoacan-supera-50-mil-mdp-factor-automotor
Aunque concluyeron los trabajos en la autopista Pátzcuaro-Uruapan, se realizan obras en los tramos Ramal de Acceso a Uruapan, Nueva Italia-Lázaro Cárdenas y Uruapan-Zamora.
inicio » Gobierno » Inversión en infraestructura del Plan Michoacán supera 50 mil mdp

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) dio a conocer que la inversión en infraestructura del Plan Michoacán supera los los 50 mil mdp. Esto a un año de su implementación en la entidad.

Según Jesús Esteva Medina, titular de la dependencia, el monto en las obras de infraestructura del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia asciende a 50 mil 561 millones de pesos.

En este sentido, están en proceso de modernización 411 kilómetros de seis autopistas con inversión mixta por 41 mil 383 mdp. Principalmente, concluyeron los trabajos en la autopista Pátzcuaro-Uruapan.

Ad imageAd image

Sin embargo, siguen las obras en los tramos Zitácuaro-Maravatío, Uruapan-Nueva Italia, Ramal de Acceso a Uruapan, Nueva Italia-Lázaro Cárdenas y Uruapan-Zamora.

Asimismo, se labora en 80 caminos artesanales con un total de 325 km y una inversión de 2 mil 120 mdp. Y se llevan a cabo 223 acciones de reconstrucción, bacheo y pavimentación.

Esto como parte del programa de conservación y modernización de carreteras federales y estatales en más de 2 mil kilómetros, con una inversión de más de 7 mil mdp.

Obras en proceso de construcción con beneficio comunitario

De acuerdo con el funcionario federal, también se construye el puente de Santiago Undameo, cuyas obras concluirán en los próximos meses. De hecho, forma parte de la inversión en infraestructura del Plan Michoacán que supera los 50 mil mdp.

También están en proceso de construcción cuatro Centros Comunitarios “México Imparable”, en Apatzingán, Zamora, Uruapan y Morelia. Incluso se prevé la conclusión de las obras en diciembre de este año, que suman una inversión de más de 39 mil mdp.

Estas obras forman parte de la estrategia integral del Gobierno de México para reducir desigualdades, impulsar la conectividad, promover el desarrollo y fortalecer la seguridad de Michoacán, se indicó.

Sigue leyendo:

Compartir
Anterior José Luis Montalvo, director de Restaurantes en Rappi México, presentando la Radiografía del Pan de Muerto junto a una mesa con distintas variedades de este pan tradicional frente a un ventanal urbano. Octubre se convierte en el mes del pan de muerto: ventas crecen 83% en Rappi
Siguiente Mariana Lavigne, recién nombrada directora de Leapmotor México, presentó los dos modelos, C10 y C16, con el que Stellantis asegura su crecimiento en el país. Leapmotor C10 y C16 debutan en México: Stellantis los catapulta como motor de crecimiento
No hay comentarios

En tendencia

Stellantis cambios organizacionales
Stellantis México ajusta su estructura organizacional: Busca más rentabilidad y preparación para el futuro
Grupo Stellantis
Luis-chi-paccar-mexico-director-operaciones-tmec-2027-factor-automotor
Luis Chi asume como director de Operaciones de PACCAR México y define prioridades hacia 2027
Kenworth
Aarón Rogel con saco azul marino posando con los brazos cruzados junto al logotipo corporativo de Daimler Truck México.
Aarón Rogel toma las riendas de Planta Santiago de Daimler Truck México
Tractocamiones y Camiones
Miguel González, asume un nuevo puesto en GM México, mientras que Mario Romero toma un reto internacional en la división de exportaciones en Shanghái, China.
GM México reorganiza su liderazgo: Mario Romo se traslada a China y Miguel González asume el área de Cuidado al Cliente y posventa
General Motors

Marcas que impulsan el autotransporte

Marca Automotriz Marca Automotriz Marca Automotriz Marca Automotriz Marca Automotriz Marca Automotriz Marca Automotriz Marca Automotriz

Síguenos

Vista Ampliada