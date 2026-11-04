Transportistas abordan reducción de jornada laboral en mesa con la STPS

La subsecretaría del Trabajo, Quia Chávez, se reunió con líderes del autotransporte para atender sus preocupaciones en torno a la reducción de la jornada laboral, que entrará en vigor en enero de 2027.

En representación de Marath Bolaños, Chávez sostuvo un encuentro con Augusto Ramos, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR); líderes de la Honorable Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C (HAMOTAC) y de la Fematrac e INDECO.

Durante el diálogo, celebrado el 3 de noviembre y mediado por la CONCANACO SERVYTUR, los transportistas se pronunciaron respecto a la reducción de la jornada laboral a 40 horas. Así como a las condiciones que se deberán tener en cuenta para asegurar su correcta implementación en el sector transportista. Donde las necesidades de operación y demanda de mercancías exigen horarios completos.

Tras el diálogo, los transportistas y la subsecretaria del Trabajo lograron alcanzar un acuerdo en cuanto a que existen algunos sectores que, por su naturaleza, no podrán implementar de inmediato la Reforma Laboral. Por ello se acordaron algunas medidas relacionadas con la publicación de los lineamientos que la regirán, las excepciones que habrá y cómo se fiscalizará su implementación.

El pasado 3 de noviembre de 2026, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), encabezada por su presidente, Augusto Ramos Melo (@RameAugusto), y su directora general, Claudia Sánchez Porras, participó en una reunión con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social… pic.twitter.com/2TKFq6N6VZ — CANACAR (@canacarmexico) November 4, 2026

La Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) se comprometió a publicar los lineamientos para que las empresas sepan cómo realizar el registro electrónico de la jornada laboral a más tardar el 15 de noviembre de 2026.

Además de ello, se comprometió a realizar ajustes para aquellas actividades que, por su naturaleza, estén limitadas para avanzar en el cambio de forma inmediata.

CANACAR expone necesidades del autotransporte

En ese sentido, la dependencia puntualizó que el transporte podría formar parte de estas actividades que conformarán una categoría especial.

Cabe señalar que la Reforma Laboral 2027, con la consecuente reducción de la jornada de trabajo, no se realizará abruptamente. Si no que su aplicación será “gradual y flexible”.

Por ello, la STPS consideró que las organizaciones deberán considerar algunas pautas como la medición del tiempo, la tecnología que deberán implementar para medir el tiempo de jornadas y la integridad de la información.

De acuerdo con las nuevas disposiciones, las empresas deberán contar con un registro electrónico sobre los horarios de entrada y salida de cada trabajador.

Sin embargo, la CANACAR expresó que primero deben diferenciarse los diferentes tiempos que transcurren en el autotransporte. Entre ellos, el tiempo que un operador conduce, el tiempo que descansa y el tiempo en el que espera la carga.

En ese sentido, los líderes transportistas pidieron que tampoco se imponga una sola plataforma tecnológica para llevar el registro de las jornadas laborales. Y coincidieron que estos deben estar blindados contra la manipulación .

Finalmente, la STPS informó que en las próximas semanas se darán a conocer los lineamientos precisos de cómo se realizará la reducción de la jornada laboral.

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