Producción de Tesla alcanzó los 464 mil vehículos en tercer trimestre

La producción de Tesla alcanzó 464 mil vehículos en tercer trimestre de este año. De hecho, logró producir 464 mil 391 unidades en el periodo de referencia.

De acuerdo con su último informe, la compañía entregó 486 mil 532 vehículos. Además, desplegó 13,7 GWh de productos de almacenamiento de energía.

Incluso informó que la producción del Model 3/Y logró las 457 mil 387 unidades. Mientras que otros modelos manufacturados totalizaron 7 mil 004 vehículos.

Según Tesla, en el tercer trimestre la fortaleza en el negocio principal continuó. Incluso “logramos nuestro segundo trimestre consecutivo con ingresos superiores a los 100 mil millones de dólares”.

Asimismo, mantuvo un impulso fuerte en muchos proyectos que abarcan Super Inteligencia, robótica y energía renovable, que serán críticos para construir un futuro de “abundancia asombrosa”.

Cabe destacar que Norteamérica es el mercado más maduro para la compañía que lidera Elon Musk. Incluso logró más del 75% de las entregas de vehículos nuevos del trimestre, con 20% de aumento secuencial.

Creemos que FSD -llamado Tesla Assisted Driving- está impulsando la demanda en los mercados donde está disponible, y seguimos trabajando con los reguladores para que se apruebe en otros mercados”.

Otros segmentos de negocio mantienen con dinamismo a Tesla

Después, la demanda del negocio de almacenamiento de energía se mantuvo fuerte en el trimestre de referencia. Es decir, con una tasa y cartera de pedidos más alta hasta la fecha.

En este sentido, “esperamos que la creciente demanda de los Centros de Datos continúe impulsando la demanda de nuestros productos”, se añadió en el informe.

Por ejemplo, la Megafábrica de Texas comenzó la producción, con una capacidad planeada de 50 GWh. También avanzó en la domesticación del suministro de LFP en Estados Unidos.

“Enviando los primeros Megapacks construidos con celdas LFP (batería LFP, Lithium Ferrum Phosphate) desde nuestra fábrica en Nevada”.

Finalmente, Tesla expresó “gracias a todos nuestros clientes, empleados, proveedores, accionistas y simpatizantes que nos ayudaron a lograr estos resultados”. Pues la producción de Tesla alcanzó los 464 mil vehículos en tercer trimestre.

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