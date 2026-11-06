Stellantis aumenta 19.9% sus ventas en México; mantiene el séptimo lugar del mercado acorta su distancia con Mazda

Las ventas de Stellantis en octubre de 2026 alcanzaron 8,413 vehículos en México, un incremento de 2.2% registrando su mejor resultado histórico para ese mes. En el acumulado enero-octubre, la compañía comercializó 84,607 unidades. Esto representa 19.9% más que en el mismo periodo de 2025, y mantuvo la séptima posición entre los grupos automotrices con mayor volumen de ventas en el país.

De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el mercado mexicano sumó 1,287,268 vehículos ligeros nuevos durante los primeros 10 meses del año. Lo anterior se traduce en un crecimiento de 4.8%. Stellantis superó ese ritmo por 15.1 puntos porcentuales y alcanzó una participación de mercado de 6.6%.

Su avance también redujo la distancia respecto a Mazda, que ocupa el sexto lugar con 89,090 vehículos vendidos. La diferencia entre ambos fabricantes pasó de 13,791 unidades en enero-octubre de 2025 a 4,483 en el mismo periodo de 2026. En otras palabras, una reducción de 9,308 vehículos.

En términos absolutos, Stellantis incorporó 14,047 unidades adicionales a sus ventas acumuladas, mientras Mazda sumó 4,739. KIA, que ocupa la quinta posición, registró 92,447 vehículos, una diferencia de 7,840 respecto al grupo.

Por debajo de Stellantis se ubicaron Hyundai, con 45,694 unidades; MG Motor, con 44,292, y Ford, con 43,450. La clasificación nacional continúa encabezada por Nissan, General Motors y Grupo Volkswagen, que acumularon 221,592, 164,572 y 140,237 vehículos, respectivamente.

El comportamiento de octubre, sin embargo, presentó un ritmo distinto al del acumulado anual. Mientras el mercado mexicano avanzó 3.1%, hasta 137,438 unidades, Stellantis creció 2.2%, equivalente a 183 vehículos adicionales respecto al mismo mes del año anterior.

Ram concentra 55.7% de las ventas mensuales de Stellantis

Ram se mantuvo como la principal marca del grupo durante octubre, con 4,688 vehículos comercializados. Es decir, un crecimiento anual de 51% y su mejor resultado histórico para ese mes.

Dentro de su portafolio, Ram 1200 registró 2,712 unidades, equivalentes a 57.9% de las ventas de la marca. Este desempeño confirma el peso comercial de la pickup dentro de la oferta de Stellantis en México.

Dodge también contribuyó al volumen mensual, principalmente mediante Attitude, que alcanzó 1,139 vehículos vendidos, un incremento anual de 27% y su mejor resultado para octubre desde 2018.

Jesús Rodríguez, vicepresidente Comercial de Stellantis México, señaló que el desempeño de las distintas marcas y modelos ha sido determinante para los resultados de la compañía.

“El dinamismo de marcas clave como Ram y Alfa Romeo, junto con el desempeño de modelos estratégicos como Ram 1200, Ram 700, Dodge Attitude, Leapmotor B10 y Peugeot Partner Rapid, reflejan la capacidad de Stellantis México para mantener un crecimiento sostenido y seguir conquistando la preferencia de nuestros clientes”, afirmó el directivo.

En el acumulado enero-octubre, las marcas Chrysler, Dodge, FIAT, Jeep y Ram comercializaron conjuntamente 68,166 vehículos, un incremento de 23% frente al mismo periodo de 2025.

Leapmotor amplía el portafolio mientras Peugeot retrocede

La incorporación de Leapmotor comienza a reflejarse en los resultados comerciales de Stellantis. La marca de origen chino acumuló 1,699 vehículos vendidos desde junio de 2026, cuando comenzó a reportar sus operaciones al INEGI.

Durante octubre comercializó 352 unidades, equivalentes a 4.2% del volumen mensual del grupo. Aunque su participación todavía es limitada, el resultado muestra el espacio que empieza a ocupar dentro de la oferta de vehículos electrificados del fabricante.

Su volumen mensual superó al de Alfa Romeo, que registró 69 unidades. Esta última marca, sin embargo, presentó un crecimiento acumulado de 105.6%, al pasar de 248 a 510 vehículos vendidos entre enero y octubre, con Junior como su principal modelo del mes, al alcanzar 56 unidades.

Las ventas de Peugeot en octubre disminuyeron 34.5%, hasta 1,048 vehículos, mientras el acumulado anual retrocedió 4.3%, con 14,232 unidades comercializadas. Partner Rapid encabezó su desempeño mensual, con 280 vehículos.

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