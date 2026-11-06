Leapmotor C10 y C16 debutan en México: Stellantis los catapulta como motor de crecimiento

En medio de una celebración comandada por catrinas, Leapmotor presentó en México sus nuevos SUVs ultra híbridos fabricados en China: C10 y C16.

Se trata de dos vehículos multipremiados con los que Stellantis apuesta por la marca para garantizar su crecimiento en el mercado interno.

Mariana Lavigne, recién nombrada directora de Leapmotor México, fue la encargada de presentar estos nuevos modelos.

Se trata de dos vehículos familiares que apuestan por la tecnología y comodidad para elevar su propuesta.

En el caso del C10 estamos frente a un SUV de tamaño mediano que llega con un precio de $649 mil 900 pesos. Su tren motriz ofrece una autonomía de hasta 1,008 kilómetros y 21 asistencias de conducción.

Ambos modelos están construidos sobre una avanzada arquitectura LEAP3.5 que integra una plataforma de propulsión electrificada. Además su potente sistema de gestión térmica y sistemas inteligentes ofrecen una nueva experiencia de manejo para el conductor y pasajeros.

En cuanto al C16, cuyo precio de llegada es de $714 mil 400 pesos, destaca por ofrecer una autonomía de 943 kilómetros y 20 asistencias de manejo.

Tecnología híbrida: Mayor potencia y espacio

Con la llegada de estos dos modelos a México, Stellantis impulsa la rentabilidad de Leapmotor a través de dos SUVS que posee la tecnología Ultra Híbrida.

En el caso del C10, cuya longitud alcanza los 4.7 metros, ofreciendo un motor con 217 HP y 360 Lb pie de torque la autonomía rebasa los mil kilómetros. Su interior destaca por su amplitud, acabados, tecnología y avanzados sistemas de conducción.

Leapmotor C16 cuenta con esta misma plataforma de propulsión y un motor similar. Sin embargo, su rango combinado solo llega a los 953 km en el ciclo NEDC.

Las unidades no sólo llegan al mercado mexicano auspiciados por un gran equipamiento sino con el respaldo de Mopar, la marca posventa del Grupo Stellantis en México.

Con esta alianza, la marca de origen asiático se asegurará de que todos sus clientes cuenten con el respaldo de la infraestructura que ha consolidado al grupo.

Leapmotor impulsa el crecimiento de Stellantis

Los planes de Stellantis para Leapmotor van más allá de una simple presentación y apuesta por la expansión de su red de venta. Así como un motor para el crecimiento del conglomerado que en octubre alcanzó su mejor mes en ventas al colocar 8 mil 413 unidades.

Daniel González, CEO de Stellantis México, afirmó durante el lanzamiento de Leapmotor C10 y C16, que el plan apunta a cerrar 2026 con 700 unidades vendidas y 65 puntos de venta.

Su meta para 2027, es alcanzar los 100 distribuidores a nivel nacional y consolidar a esta startup china como un pilar del crecimiento de Stellantis en México.

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