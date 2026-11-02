ZF lleva información de diagnóstico de equipo original a talleres independientes con MultiScan en AAPEX 2026

ZF Aftermarket ha presentado en la Automotive Aftermarket Products Expo (AAPEX) 2026, una nueva función de su herramienta de diagnóstico ZF MultiScan. Diseñada para acercar a los talleres independientes información técnica de equipo original (OE). Con la que podrán identificar y atender fallas en vehículos equipados con tecnologías desarrolladas por el fabricante alemán.

La novedad consiste en integrar información de diagnóstico directamente en el flujo de trabajo de los técnicos, particularmente para vehículos que incorporan el sistema de Control Continuo de Amortiguación (CDC) de ZF. Lo qu es una tecnología de chasis instalada en diversos modelos comercializados en Norteamérica.

La presentación se realizó el 2 de noviembre de 2026 en Las Vegas, Nevada, durante la feria Automotive Aftermarket Products Expo (AAPEX). Donde la compañía mostró cómo los especialistas pueden consultar información específica del sistema inmediatamente después de leer un código de falla de diagnóstico (DTC).

ZF MultiScan resultó presentado originalmente en AAPEX 2025 para ofrecer a los talleres independientes funciones avanzadas de diagnóstico, codificación y programación en diferentes marcas y modelos. Ahora, la empresa busca ampliar sus capacidades mediante la incorporación de conocimientos técnicos que anteriormente requerían consultar información especializada por separado.

Anuj Gupta, director de Diagnóstico Digital para Norteamérica de ZF, pudo explicar que la posición de la compañía como fabricante global de equipo original y proveedor de soluciones para el mercado de posventa. Lo que le permite ofrecer información técnica sobre sistemas de transmisión y chasis utilizados en vehículos convencionales, híbridos y eléctricos.

Asimismo, destacó que esta integración representa una oportunidad para facilitar el mantenimiento de vehículos sofisticados dentro del mercado independiente, sin limitar la atención a los servicios realizados en agencias y distribuidores autorizados.

Diagnóstico más práctico: información técnica directamente en MultiScan

Una de las principales características de esta actualización es que el sistema detecta automáticamente las unidades de control electrónico (ECU) de ZF durante el escaneo del vehículo. Cuando el técnico identifica un código de falla en una de estas unidades, la información correspondiente queda disponible directamente desde la plataforma.

De esta forma, el especialista podrá consultar una explicación del funcionamiento del sistema, especialmente cuando trabaja por primera vez con determinada tecnología. También, la herramienta organiza los datos necesarios para convertir la información de ingeniería en un plan práctico de diagnóstico.

Entre las funciones disponibles destacan tres elementos:

Contempla las condiciones, valores y comportamientos clave para identificar el origen de una falla Presenta verificaciones recomendadas, basadas en el análisis de las condiciones específicas del problema. Permite consultar datos asociados del vehículo en tiempo real

Evitando que el técnico tenga que buscar manualmente los identificadores de parámetros (PID). Ya que MultiScan muestra directamente la información relevante para realizar las comprobaciones.

Por tanto, el objetivo es reducir el tiempo dedicado a localizar datos técnicos y facilitar que los especialistas puedan tomar decisiones con mayor precisión durante una reparación.

Chris Battershell, vicepresidente de ZF Aftermarket para Norteamérica, señaló por su parte, que los talleres independientes necesitan contar con información adecuada para atender vehículos cada vez más complejos. En este sentido, afirmó que incorporar los conocimientos de equipo original al proceso de diagnóstico ayuda a transformar información técnica especializada en herramientas prácticas para los reparadores.

ZF mostrará MultiScan y su ecosistema de posventa en AAPEX 2026

Además de presentar esta nueva capacidad, ZF Aftermarket realizará demostraciones en vivo de MultiScan durante AAPEX 2026. Las actividades incluirán sesiones breves de capacitación con especialistas, exhibiciones de productos y ejercicios prácticos para mostrar el funcionamiento de la herramienta.

Los interesados podrán conocer estas soluciones en AAPEX Forum, en el stand F13011. Donde la compañía exhibirá también su ecosistema de productos y servicios para el mercado de posventa automotriz.

Con esta incorporación, ZF busca fortalecer las capacidades de los talleres independientes frente a la evolución tecnológica de los vehículos. Esto al facilitar el acceso a información de diagnóstico desarrollada por el propio fabricante de los sistemas.

La apuesta también refleja la importancia de contar con herramientas especializadas para atender nuevas generaciones de automóviles. Cuyos sistemas electrónicos y componentes de chasis requieren procedimientos de revisión cada vez más específicos. Así, ZF MultiScan busca conectar el conocimiento de equipo original con las necesidades cotidianas de los técnicos en el mercado de reparación independiente.

Te invitamos a leer más: