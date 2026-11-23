La Asociación Nacional de Representantes, Importadores y Distribuidores de Refacciones y Accesorios para Automóviles (ARIDRA), reconoció la trayectoria empresarial, el liderazgo y la contribución al mercado de repuestos. Esto durante su celebración de cierre de año 2026.

Los ganadores de dichos reconocimientos fueron:

AISIN, como Marca del Año

Eduardo López Gamboa, director general de Ancona Autopartes, como Ejecutivo del Año

Juan Manuel Meza Romero, director de CanaBrake, como Empresario del Año

Así mismo, el reconocimiento especial de esta jornada, resultó ser para Martha Ruiz, presidenta de Mujeres ARIDRA. Siendo reconocida por la distinción de su Liderazgo y Compromiso para la asociación, lo que ha fortalecido la participación femenina en el aftermarket mexicano.

Martha Ruiz impulsa el crecimiento de Mujeres ARIDRA

El reconocimiento a Martha Ruiz puso en relieve la evolución de un proyecto que comenzó con apenas cuatro integrantes y actualmente reúne a más de cien personas.

Al recibir la distinción, Ruiz expresó su sorpresa, pues no esperaba el homenaje, además de destacar que el propósito de Mujeres ARIDRA consiste en impulsar la profesionalización. Así como generar oportunidades y fortalecer la presencia de las mujeres en la industria, sin distinción de género.

Su labor también forma parte de una agenda más amplia de inclusión y desarrollo profesional. Entre las iniciativas del comité destacan los espacios de capacitación, mentoría y colaboración para fortalecer las habilidades de las mujeres que participan en el sector automotriz.

AISIN y dos directivos reciben los principales galardones

Por su parte, AISIN obtuvo el premio Marca del Año. José Segovia, Country Sales Manager, quien recibió el reconocimiento y señaló que representa un compromiso para mejorar la disponibilidad de productos y mantener la cercanía con los distribuidores.

De la misma manera, José Segovia destacó que la compañía cuenta con más de 110 mil colaboradores en más de 20 países. Además de llevar al mercado de repuesto la ingeniería que desarrolla como proveedor de equipo original.

En tanto, Eduardo López Gamboa recibió el nombramiento de Ejecutivo del Año 2026, durante su mensaje recordó sus inicios en Ancona Autopartes. Donde hace diez años trabajaba en mostrador, cobraba y realizaba entregas de refacciones en motocicleta.

De la misma manera, agradeció la confianza de Jorge Ancona y el respaldo de su familia. Compartió también, cinco de los principios que guían su vida: agradecer sus orígenes, tratar a todos como iguales, hablar con la verdad, desear con responsabilidad y nunca dejar de empezar.

El premio Empresario del Año correspondió a Juan Manuel Meza Romero, director de CanaBrake, quien recordó las dificultades que enfrentó junto con su familia para consolidar su trayectoria y destacó la perseverancia como una de sus principales enseñanzas.

ARIDRA fortalece alianzas y profesionalización

Durante el encuentro, Norma Elías, presidenta de ARIDRA, presentó los avances del organismo. Entre ellos el crecimiento de su membresía, las actividades de capacitación y los vínculos con organizaciones internacionales.

La asociación cerró el año con el propósito de mantener la unidad empresarial, fortalecer las alianzas y generar nuevas oportunidades para el aftermarket mexicano.

La entrega de premios reconoció así tanto los resultados de las empresas como las trayectorias individuales y el liderazgo de quienes contribuyen a transformar la industria de autopartes.

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