CONCANACO propone reducir impuesto sobre la nómina; buscan mayor seguridad para comercios y transportistas

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO Servytur) propuso reducir gradualmente hasta 50% del Impuesto Sobre la Nómina (ISN). Esto con el objetivo de disminuir los costos de contratación, incentivar el empleo formal y asegurar la supervivencia de las MiPyMES.

Durante una conferencia de prensa en la que también estuvieron presentes Augusto Ramos Melo, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), el presidente de la CONCANACO Servytur, Octavio de la Torre, aseguró que la propuesta busca acompañar los incrementos salariales sin trasladar toda la carga económica a los empleadores.

En ese sentido, aseguró que la reducción del ISN contempla una primera reducción de 25 con la posibilidad de llegar hasta 50%. Sin embargo, esto dependerá de las evaluaciones fiscales y la coordinación con los gobiernos de las 32 entidades federativas.

CONCANACO apuesta por la formalidad, pero con menos carga para las empresas

La propuesta de la CONCANACO llega en un momento crucial para el país que registra un aumento en los niveles de informalidad laboral.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) hasta septiembre de 2026, el país registró 22.9 millones de puestos formales afiliados al IMSS, frente a 32.6 millones de personas que se ocuparon en trabajos informales. Lo anterior se tradujo en que hasta 54.3% de la población activa lo hizo en trabajos informales.

En ese escenario, Octavio de la Torre destacó que 95.4% de las unidades económicas del país son pequeñas y medianas empresas. Las cuales general el 41.4% de los empleos formales. De ahí que, subrayara la necesidad de establecer políticas fiscales diferenciadas que apoyen a los negocios que enfrentan mayores dificultades para absorber los costos de contratación.

Cuando sube el costo de la contratación, una empresa puede tener más herramientas para absorberlo, pero el pequeño negocio no. Cualquier política de alivio debería empezar por ver a las pequeñas empresas a los negocios familiares y a los empleos de menores ingresos. Una de las contradicciones más importantes de nuestra economía, de acuerdo con los censos económicos, es que solamente 35.7% de las unidades económicas en el país son formales, pero generan el 96.4% del Valor Agregado Censal Bruto. La formalidad importa muchísimo para la productividad del país”, explicó Octavio de la Torre, presidente de la CONCANACO Servytur.

Las propuestas fiscales, pidió CONCANACO, deberán asegurar la supervivencia de dichas empresas y no “asfixiarlas”. Por ello, propuso 5 líneas de acción que contemplan:

Reducción gradual del ISN

Ampliación de subsidios al empleo para que los aumentos salariales se puedan traducir en mejoras para los empleados

Mantener intactos los derechos laborales y utilizar mecanismos que permitan reducir el IVA

Finalmente, el dirigente aclaró que la propuesta no busca reducir salarios o prestaciones sino distirbuir la responsabilidad fiscal de forma equitativa entre gobierno y empresas.

CANACAR pide respaldo al autotransporte

En paralelo, el presidente de la CANACAR, Augusto Ramos Melo, explicó que uno de los sectores afectados por las nuevas regulaciones es el transportista. Un sector que contribuye con más del 4% del PIB nacional y moviliza el 80% de las mercancías que se mueven en el país.

Dicho sector, según la CANACAR, tiene un promedio de 130 mil empresas en la informalidad, de un universo aproximado de 230 mil.

Augusto Ramos Melo, presidente de la CANACAR, durante una conferencia convocada por CONCANACO.

Un escenario que hace evidente la necesidad de diseñar políticas que contribuyan a su formalidad y garanticen la seguridad de sus operaciones.

Respecto a la seguridad, al CONCANACO coinció en que esta debe ser también una garantía para las PyMES. Por ello el próximo 20 de noviembre se firmará un acuerdo en los 32 estados de la República en aras de mejorar la seguridad del transporte y los comercios.

Finalmente, la Cámara planteó contruir otro acuerdo nacional con el Gobierno federal y los Estados para promover políticas públicas laborales cuyo éxito sea medible. Esto con el objetivo de promover la formalidad, sin aumentar los costos para las empresas.

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