El Gobierno de México en su intensificación en los operativos contra el robo de hidrocarburos en el Estado de México dio un golpe contra el huachicol. Como resultado de su investigación federal, elementos de distintas corporaciones realizaron diez cateos en cinco municipios mexiquenses. En donde detuvieron a cuatro personas y aseguraron vehículos de carga, armas y alrededor de 15 mil 750 litros de gas LP.

Dicha operación contó con la participación de la Secretaría de Marina (SEMAR), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). De la misma manera, se contó con la colaboración de la Guardia Nacional, así como personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (PEMEX), el Centro Nacional de Inteligencia y autoridades locales.

Estos cateos se llevaron a cabo en inmuebles ubicados en Atlacomulco, Jiquipilco, Jocotitlán, Calimaya y Naucalpan. Entre los detenidos destaca Jacobo “N”, quien ya contaba con orden de aprehensión vigente por el delito de delincuencia organizada.

En la administración de la Presidenta @Claudiashein, hemos reforzado las labores de inteligencia e investigación para combatir el robo de hidrocarburos y desarticular las estructuras criminales dedicadas a este delito.



Como resultado de estos trabajos, en una operación… pic.twitter.com/QcE0zSXTkx — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 15, 2026

Según lo reportado por el Gabinete de Seguridad, se aseguraron también:

4 armas cortas

80 cartuchos y 8 cargadores

3 vehículos

2 pipas

14 tractocamiones

7 cajas secas

2 camiones tipo rabón

8 semirremolques

4 dollys

1 tanque estacionario

1 dron

A estos objetos se suman equipos de cómputo, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento, documentación y dinero en efectivo. Elementos que podrían aportar información relevante para las investigaciones.

Investigación contra la organización de Don Checo por temas de huachicol en el Edomex

Las autoridades también explicaron que estos operativos derivan de una investigación iniciada en 2025. Esto en contra una organización criminal presuntamente encabezada por Cirio Sergio “N”, alias “Don Checo”, quien resultó detenido ese mismo año por su probable relación con actividades de robo y comercialización ilegal de hidrocarburos.

Sin embargo, las indagatorias seguirán, debido a que otros integrantes de esta estructura presuntamente mantuvieron actividades. Mismas que están relacionadas con la extracción, traslado y comercialización ilícita de combustibles.

Por otra parte, las cuatro personas detenidas y los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal. La instancia determinará su situación jurídica y dará continuidad a las investigaciones.

Con estas acciones, el Gabinete de Seguridad busca debilitar las estructuras dedicadas al robo de hidrocarburos y frenar las operaciones ilegales de comercialización de combustibles en territorio mexiquense.

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