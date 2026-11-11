Miele electrifica su flota de servicio con 840 nuevas Volkswagen Transporter

Miele lanza sus apuestas por electrificar su flota de vehículos de servicio con la incorporación de 840 nuevas Volkswagen Transporter. Esto como una estrategia que permitirá reducir las emisiones de CO₂ y avanzar hacia un modelo de movilidad más sostenible en sus actividades de posventa. Con esto se demuestra que la movilidad eléctrica gana terreno en las operaciones de las grandes compañías europeas.

Es así que la empresa alemana destinará estas unidades a la atención de clientes particulares y empresariales en distintos países de Europa. Esta transición tendrá un avance importante en su servicio posventa profesional, donde casi la totalidad de sus 420 empleados contará con vehículos comerciales completamente eléctricos.

Del total de unidades previstas, 440 circularán en Alemania, representando poco más de la mitad de la flota. Realizando así una licitación europea para 2026 y 2027, cuyo resultado favoreció a Volkswagen Vehículos Comerciales y sus nuevas Transporter eléctricas. Equipadas con soluciones de almacenamiento profesional de Sortimo.

Volkswagen e-Transporter, una herramienta para el trabajo diario

La decisión de Miele responde a las necesidades de sus equipos técnicos, que utilizan sus vehículos diariamente para trasladar herramientas, refacciones y equipos necesarios para atender a sus clientes.

En este sentido, la Volkswagen e-Transporter ofrece dos configuraciones de potencia:

136 caballos de fuerza (100 kW)

286 caballos de fuerza (210 kW)

Recarga rápida de hasta 125 kW en corriente continua

11 kW en corriente alterna

Entre sus capacidades destacan una carga útil de hasta 1,087 kilogramos y una capacidad de remolque de dos toneladas. Estas características permiten atender distintas necesidades operativas sin abandonar las ventajas de la propulsión eléctrica.

Un técnico de Miele conecta la nueva Volkswagen e-Transporter a un punto de recarga rápida.

También Miele incorporará sistemas de almacenamiento de Sortimo. Mismos que están diseñados para organizar y transportar herramientas, y repuestos de manera segura. Su construcción ligera también ayuda a controlar el peso del vehículo y, por consiguiente, optimizar el consumo energético.

La electrificación como estrategia de sostenibilidad

Rebecca Steinhage, directora ejecutiva de Recursos Humanos y Asuntos Corporativos de Miele, destacó que la renovación de la flota representa una medida importante dentro de la estrategia de sostenibilidad de la empresa. Esto debido al uso cotidiano de estas unidades, la electrificación permitirá reducir las emisiones directas de CO₂. Y sustituir progresivamente los combustibles fósiles por electricidad.

Actualmente, el servicio posventa para clientes particulares ya cuenta con una participación aproximada de 30% de vehículos eléctricos. Miele espera incrementar esta proporción conforme renueve sus unidades.

La empresa también aprovechará la experiencia acumulada con otros modelos eléctricos, como el Volkswagen ID. Buzz, para mejorar la autonomía, los tiempos de carga y la eficiencia de sus nuevas unidades.

Mayor comodidad para los técnicos

Además de los beneficios ambientales, Miele busca mejorar las condiciones de trabajo de sus colaboradores. La conducción eléctrica facilita los recorridos urbanos con constantes detenciones y arranques. Mientras que el sistema de pre-acondicionamiento permite climatizar el habitáculo mientras el vehículo permanece conectado a una estación de carga.

Con esta renovación, Miele y Volkswagen Vehículos Comerciales fortalecen su colaboración y muestran cómo la electrificación puede integrarse en las operaciones cotidianas de servicio, logística y atención al cliente.

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