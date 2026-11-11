DHL integra a Guerrero a su programa de apoyo para MiPyMES; impulsa su expansión y crecimiento

DHL Express México y la Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico de Guerrero (SEFODECO) firmaron un acuerdo para impulsar a las pequeñas y medianas empresas e iniciar el PYMES PROGRAM en el estado.

El objetivo es que las pequeñas y medianas empresas puedan acceder a mejores oportunidades de crecimiento. Así como a herramientas que faciliten su expansión en los mercados locales e internacionales.

A través de programa PYMES PROGRAM, DHL Express brindará soluciones logísticas, capacitación y beneficios especiales para los emprendedores. El programa ofrecerá capacitación en comercio electrónico y exportaciones. Y también, orientación para optimizar sus procesos de envío y oportunidades de promoción para dar mayor visibilidad a sus productos y negocios.

A partir de este año y hasta octubre de 2027, las pequeñas y medianas empresas de Guerrero podrán acceder a dichos beneficios. Aprovechándolos para aumentar sus ganancias y expandirse hacia diferentes latitudes.

En el marco de este programa, las MiPyMES también podrán acceder a tarifas preferenciales para envíos, así como descuentos de hasta 80% en envíos internacionales.

Por otra parte, también podrán abrir una cuenta en DHL Express, manteniendo un descuento de hasta 60% en envíos nacionales. Sumado a ello, todos los envíos realizados en sucursales de DHL en Guerrero contarán con una tasa preferencial que contempla un descuento de 20% sobre el costo regular.

DHL Express impulsa la capacitación de microempresas

Con el programa, PYMES PROGRAM, la empresa de paquetería también impulsará la capacitación de pequeños comerciantes. Ellos podrán acceder a una masterclass anual y dos sesiones virtuales con especialistas de la misma empresa.

El objetivo es que puedan obtener herramientas clave para mejorar su crecimiento empresarial, el comercio electrónico, logística, embalaje, exportaciones y costos de envío.

Finalmente, la colaboración también busca fortalecer la comercialización de productos originarios de Guerrero. Particularmente aquellos identificados con el distintivo Hecho en Guerrero.

La colaboración con DHL Express fortalece nuestro compromiso de generar mayores oportunidades de crecimiento para los emprendedores y las MiPyMEs de Guerrero. Queremos que ‘Hecho en Guerrero’ continúe consolidándose como un distintivo de la calidad y autenticidad de nuestros productos y artesanías”, señaló Teodora Ramírez Vega, secretaria de Fomento y Desarrollo Económico de Guerrero.

Por su parte, Manuel Montes Bertín, director de Cumplimiento y Asuntos Regulatorios de DHL Express México, destacóque Guerrero cuenta con una importante riqueza productiva, cultural y artesanal. Así como con emprendedores que tienen un gran potencial de crecimiento por lo que la alianza busca impulsar y capacitar ese talento.

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